Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

"Schülersegeln Schleswig-Holstein" wird 20 Jahre alt

In Kiel wird heute das 20-jährige Bestehen des Vereins "Schülersegeln Schleswig-Holstein" gefeiert. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist dabei. Der Vorsitzende des Vereins, Klaus Karpen, sagte, das Schülersegeln sei ein Bildungsprojekt. Ihm zufolge machen zurzeit mehr als 20 Schulen mit, mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler waren bereits auf den Booten. Der Verein "Schülersegeln Schleswig-Holstein" hat landesweit acht Stützpunkte. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

60 statt 70 Kilometer pro Stunde: Neues Tempolimit im Rendsburger Kanaltunnel

Im Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gilt ein neues Tempolimit. Statt den bisherigen 70 Kiloemter pro Stunde für Autofahrer sind jetzt nur noch 60 Kilometer pro Stunde erlaubt. Laut Christoph Köster vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) soll damit vermieden werden, dass die Höhenkontrolle ausgelöst wird. "Durch die geringere Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern flattern dann die Planen der Lkw nicht so stark und das führt dann dazu, dass weniger dynamische Bewegung drin ist", so Köster. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

Theodor-Heuss-Ring: Sperrung in der Nacht zu Donnerstag

Die Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring in Kiel gehen weiter. Deshalb muss in der Nacht zu Donnerstag die Bundesstraße in Fahrtrichtung Eckernförde gesperrt werden, so die Stadtverwaltung. Zwischen den Ausfahrten Ratzeburger Straße und Winterbeker Weg wird die Betonleitwand wieder abgebaut. Ab 20 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr früh soll die Sperrung dauern. Eine Umleitung wird ausgeschildert. In der nächsten Bauphase, die bis etwa Mitte Oktober dauern soll, wird die Fahrbahn in Richtung Plön im Bereich zwischen Friesenbrücke und "An der Kleinbahn" inklusive der Abfahrtrampe zur Dietrichstraße erneuert. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

