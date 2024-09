Stand: 18.09.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Klimastreik und Parking Day: Straßenfest in Lübeck geplant

Im Rahmen des globalen Klimastreiks und des internationalen Parking Days am Freitag haben Greenpeace, Vereine und Aktivisten aus Lübeck ein Straßenfest organisiert. Aktionen finden den Veranstaltern zufolge auf Parkflächen in der Mühlenstraße und Krähenstraße statt, um zu zeigen, wie Straßenraum besser genutzt werden kann. Bis zum Abend werden Parklücken blockiert. Fridays for Future ruft parallel zu einem globalen Klimastreik auf. Ab 14 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Klingenberg geplant. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

Bundeskongress der Werkstätten für Behinderte startet in Lübeck

Am Mittwoch beginnt in Lübeck der Bundeskongress der Werkstätten für behinderte Menschen. Bis Freitag werden den Veranstaltern zufolge rund 2.000 Teilnehmende in der Musik- und Kongresshalle erwartet. Im Mittelpunkt steht demnach die Frage, wie eine inklusive und vielfältige Arbeitswelt gelingen kann. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, die den Wünschen der Menschen entsprechen und in denen sie wertgeschätzt werden. Darüber wird in Vorträgen, Workshops und Gesprächsrunden beraten. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

Milchteam Müller gewinnt VR-Förderpreis Landwirtschaft

Das Milchteam Müller aus Koselau im Kreis Ostholstein, hat den VR-Förderpreis Landwirtschaft gewonnen. Der Betrieb mit zwölf Mitarbeitern und 300 Kühen setzt seit einem Jahr auf Direktvermarktung, im Fokus steht der selbst produzierte Grillkäse. Dieser wird unter anderem bei "Käsenachmittagen" verkostet und verkauft. Seniorchef Wolfgang Müller betonte, wie sehr sich die Familie über die Anerkennung ihrer Arbeit freut. Der mit 6.000 Euro dotierte Preis würdigt innovative Konzepte und besondere Leistungen in der Landwirtschaft, etwa technische Neuerungen und den Umgang mit Digitalisierung. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

