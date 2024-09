Kiel: Theodor-Heuss-Ring in der Nacht zu Donnerstag gesperrt Stand: 18.09.2024 13:24 Uhr Noch bis November wird am Kieler Theodor-Heuss-Ring gearbeitet. Jetzt folgt die nächste Sperrung. Die B76 wird in Richtung Eckernförde für eine Nacht gesperrt. Eine Betonleitwand wird abgebaut.

Sperrungen, Umleitungen oder die Verengung auf nur einen Fahrstreifen - das gehört für Autofahrerinnen und Autofahrer mittlerweile dazu, wenn sie auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel und drumherum unterwegs sind. Doch die Bauarbeiten neigen sich langsam dem Ende zu. Nur noch bis November soll an Brücken, Straßenbelägen oder Kanälen gearbeitet werden, so die Stadt Kiel.

Nächtliche Sperrung der B76: Betonleitwand wird abgebaut

Bevor die gesamten Bauarbeiten abgeschlossen werden können, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer nochmal auf Einschränkungen einstellen. In der Nacht zu Donnerstag wird die Bundesstraße in Fahrtrichtung Eckernförde gesperrt, so die Stadtverwaltung. Zwischen den Ausfahrten Ratzeburger Straße und Winterbeker Weg soll demnach die Betonleitwand wieder abgebaut werden. Dadurch wird die Länge der Baustelle deutlich reduziert, so die Stadt. Ab 20 Uhr am Mittwoch bis voraussichtlich Donnerstagfrüh, 5 Uhr, soll die Sperrung dauern.

Weiträumige Umleitungen ausgeschildert

Laut Stadt werden Umleitungen für die Nachtbaustelle weiträumig ausgeschildert. Die Stadt hat Umleitungsempfehlungen für Fahrerinnen und Fahrer herausgegeben, die in Richtung Eckernförde und A215 fahren wollen:

Pkw fahren am besten über die Ratzeburger Straße, die Stormarnstraße, die Alte Lübecker Chaussee und die Hamburger Chaussee zur B76.

Lkw können eine Umleitung über die Sörensenstraße, den Schwedendamm, die Bahnhofstraße, die Kaistraße, den Ziegelteich, den Exerzierplatz und den Schützenwall zur A 215/B76 nehmen.

Aus Richtung B404 und aus dem Tonberg in Richtung Eckernförde und A215:



Pkw können über die Alte Lübecker Chaussee und die Hamburger Chaussee ausweichen.

Lkw sollten besser über die B76 in Richtung Plön und dann in Richtung Zentrum fahren, darauf nutzen sie die ausgeschilderte Umleitung von der Sörensenstraße bis zur A 215/B76.

Einschränkungen auf B76 Richtung Plön: Nächste Bauphase bis Mitte Oktober

In der nächsten Bauphase, die bis etwa Mitte Oktober dauern soll, wird die Fahrbahn in Richtung Plön im Bereich zwischen Friesenbrücke und "An der Kleinbahn" inklusive der Abfahrtrampe zur Dietrichstraße erneuert. Danach werden laut Stadt bis Anfang November die Kreuzung Ostring/Theodor-Heuss-Ring sowie die zwei Linksabbiegerspuren von der B76 in den Ostring erneuert.

Im November soll man laut Stadt dann wieder alle vier Spuren des Theodor-Heuss-Rings und des Konrad-Adenauer-Damms befahren können. Dann seien nur noch Restarbeiten bei den Schutzplanken zwischen den Richtungsfahrbahnen zu erledigen, die laut Stadt in kurzen Abschnitten als wandernde Tagesbaustelle aber nicht mehr für Beeinträchtigungen sorgen sollen.

Wie es aktuell auf den Straßen in Schleswig-Holstein aussieht, lesen Sie in den NDR Verkehrsmeldungen für Norddeutschland.

