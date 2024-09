Stand: 18.09.2024 06:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Immer mehr Kinder in SH sind zu dick

Immer mehr Kinder in Schleswig-Holstein sind adipös, also krankhaft übergewichtig. Das geht aus einer Auswertung von Versichertendaten der Barmer Krankenkasse für NDR Schleswig-Holstein hervor. Demnach sind die Zahlen in den vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen. Nach den jüngsten Daten sind 16 Prozent der unter 14-Jährigen übergewichtig. 3,3 Prozent leiden unter Adipositas. Der Sprecher der Kinder- und Jugendärzte in Schleswig-Holstein, Sebastian Groth, fordert von Politik und Kassen mehr Hilfe für Familien. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Immer mehr Kinder adipös: Experte vom UKSH fordert Hilfe für Familien Rund 16 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Schleswig-Holstein gelten als übergewichtig. Adipositas-Experte Ingo Menrath vom UKSH fordert mehr Hilfe für Familien. mehr

Kreise wollen nicht mehr für Abschiebungen zuständig sein

Die Kreise in Schleswig-Holstein wollen die Zuständigkeit für Abschiebungen abtreten. In einer gemeinsamen Erklärung teilten sie mit, dass sie auch in absehbarer Zeit nicht in der Lage sein werden, die Zahl der Abschiebungen signifikant zu erhöhen. Die Zuständigkeit sollte nach Meinung der Kreise auf das Land übergehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 06:00 Uhr

Bundeskongress über Inklusion in Lübeck

In Lübeck wird heute über die inklusive und vielfältige Arbeitswelt diskutiert. 2.000 Menschen kommen dafür in die Hansestadt und nehmen am Bundeskongress der Werkstätten für Menschen mit Behinderung teil. Die zentrale Frage lautet: Wie kann es gelingen, dass alle Menschen einer Tätigkeit nachgehen, die ihren Wünschen entspricht und für die sie wertgeschätzt werden? | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 06:00 Uhr

"Schülersegeln Schleswig-Holstein" wird 20 Jahre alt

In Kiel wird heute das 20-jährige Bestehen des Vereins "Schülersegeln Schleswig-Holstein" gefeiert. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist dabei. Der Vorsitzende des Vereins, Klaus Karpen, sagte, das Schülersegeln sei ein Bildungsprojekt. Ihm zufolge machen zurzeit mehr als 20 Schulen mit – mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler waren bereits auf den Booten. Der Verein "Schülersegeln Schleswig-Holstein" hat landesweit acht Stützpunkte. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 06:00 Uhr

Feuer in Osterrade im Kreis Dithmarschen

In Osterrade (Kreis Dithmarschen) brennt seit vier Uhr morgens ein Reetdachhaus. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war das Feuer in der Dorfstraße ausgebrochen. Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte bereits der gesamte Dachstuhl gebrannt. Verletzte gibt es nicht. Wie lange die Löscharbeiten andauern, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 06:30 Uhr

Wetter: Sonniges Spätsommerwetter in SH

Heute gibt es erneut ruhiges Hochdruckwetter. Nebel- und Wolkenfelder lösen sich zum Teil erst am Vormittag oder Mittag auf, danach ist es heiter oder sonnig und trocken. Die Höchstwerte erreicht 19 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein), 21 Grad in Eutin (Kreis Ostholstein) bis 24 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 06:00 Uhr

