Blauzungenkrankheit breitet sich in Südholstein weiter aus

Vor allem sind Schafe und Rinder betroffen, die schlimmstenfalls an der Viruserkrankung Blauzungenkrankheit sterben können. Nach Angaben der Kreise Pinnebergund Segebergsind bereits so viele Tiere verendet, dass das zuständige Unternehmen Probleme hatte, mit der Entsorgung hinterherzukommen. Im Kreis Stormarnsind solche Probleme nicht bekannt. In mehr als 100 Betrieben in Südholstein gibt es entweder Verdachtsfälle oder die Blauzungenkrankheit istbereits ausgebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

Pinneberg plant neue Straße zum Neubau des Zentralklinikums

Der Stadtentwicklungsausschuss in Pinneberg (Kreis Pinneberg) spricht am Abend darüber, wie das neue Zentralklinikum der Regiokliniken, das am Ossenpad gebaut werden soll, ans Verkehrsnetz angebunden werden kann. Die Stadtverwaltung möchte dazu eine neue Straße bauen und legt dem Stadtentwicklungsausschuss einen entsprechenden Vorschlag vor. Pinnebergs Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) spricht von einem sehr guten Kompromiss zwischen den Bedürfnissen der Menschen, die dort wohnen, und der Klinik. Wenn der Stadtentwicklungsausschuss zustimmt, soll die neue Straße in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Der soll ab Januar dann in die Auslegungsphase starten. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg: Einigung im Tarifstreit

Die circa 60 Ärztinnen und Ärzte der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) bekommen mehr Geld. Darauf haben sich die Klinik-Leitung und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund nach langen Verhandlungen geeinigt, teilte der Klinikkonzern mit. Konkret gibt es stufenweise 13 Prozent mehr. Außerdem gibt es eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Im Juni hatten die Ärztinnen und Ärzte für den neuen Tarifvertrag auch mehrere Tage gestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 08:30 Uhr

