Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz über 100

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie erneut nach oben gegangen und hat die 100er-Marke überschritten. Am Montag betrug die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche 105,2 - nach 98,4 am Sonntag. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 79,5. Es wurden 488 neue Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Bundesweit rangiert Schleswig-Holstein in der vierten Virus-Welle nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) bei der Sieben-Tage-Inzidenz aktuell besonders weit unten. Die Zahl der mit oder an Corona gestorbenen Menschen stieg um 3 auf 1754. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.11.2021 07:00

Seenotretter helfen Kutterkapitän in Not

Ein 39-Jähriger ist auf einem Friedrichskooger Fischkutter in der Nacht zum Montag mit starken Schmerzen zusammengebrochen. Ein Seenotrettungskreuzer aus Büsum und ein Hubschrauber waren nach weniger als einer Stunde vor Ort und versorgten den Kutterkapitän medizinisch, bis sein Zustand so stabil war, dass er in eine Klinik geflogen werden konnte. Einer der Seenotretter half laut DGZrS dem Decksmann dabei, den Fischkutter nach Büsum zu fahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.11.2021 08:00

Busverkehr in Ostholstein: Autokraft erwartet weiter Ausfälle

Bis zum Jahresende werden in weiten Teilen des Kreises Ostholstein wohl weiterhin Bus-Verbindungen ausfallen. Das machte ein Autokraft-Sprecher am Montagabend im Verkehrsausschuss des Kreises deutlich. Es gebe nicht genug Fahrer, viele seien zudem krankgeschrieben. Allein in den vergangenen zwei Wochen sind laut Autokraft rund 770 Fahrten ausgefallen. Das Bus-Unternehmen will Fahrer von anderen Standorten ausleihen und zusätzliche Busunternehmen engagieren. So soll der Fahrplan dann Woche für Woche stabilisiert werden. Eltern warfen der Autokraft vor, dass nicht mal der Notfahrplan richtig funktioniere. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.11.2021 07:00

UKSH: Warnstreik von Ver.di in Lübeck und Kiel

Warnstreiks an Unikliniken in Kiel und Lübeck: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der beiden UKSH-Standorte erneut zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Am Morgen versammelten sich etwa 50 Mitarbeiter vor dem Haupteingang in Kiel, wie Christian Godau von der Gewerkschaft ver.di sagte. Die Aktion soll ver.di zufolge mit der Frühschicht beginnen, Nachtschichten sollen nicht bestreikt werden. In Hamburg hat der Beamtenbund dbb zum Warnstreik in zahlreichen Behörden aufgerufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.11.2021 06:00

Landesregierung berät über schärfere Corona-Maßnahmen

Vor dem Hintergrund weiter steigender Corona-Zahlen diskutiert auch die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein, wie es weitergehen soll. Eka von Kalben, die Fraktionschefin der Grünen im Landtag, rechnet damit, dass erneut schärfere Maßnahmen beschlossen werden müssen. Bestimmte Veranstaltungen könnten künftig nur noch für Geimpfte oder Genesene zugänglich sein, sagte sie. Die epidemische Lage nicht zu verlängern, hält sie für fragwürdig. Auch eine Ausweitung der Testpflicht auf alle, unabhängig vom Impfstatus, kann sich Eka von Kalben vorstellen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide will neben einer Impfpflicht für Menschen, die in der Pflege- und im medizinischen Bereich arbeiten, auch eine Diskussion über eine Pflicht für Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.11.2021 06:00

GEW will Rückkehr zur Maskenpflicht an Schulen

Wegen der steigenden Inzidenzen hält es die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Astrid Henke, für richtig, wieder eine Maskenpflicht an den Schulen in SH einzuführen. Der Lehrerverband Schleswig-Holstein spricht sich für eine Empfehlung statt für eine Maskenpflicht aus. Einzelne Schulen, wie die Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel appellieren an die Eltern, die Kinder freiwillig Masken tragen zu lassen. Außerdem fordert die Vorsitzende des Landeselternbeirats der Gymnasien, Claudia Pick, dass an Schulen künftig alle getestet werden, geimpfte und ungeimpfte. Die Jamaika-Koalition will am Dienstag über eine Maskenpflicht an Schulen beraten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.11.2021 07:00

Mehr Geld fürs Land: Finanzministerin äußert sich zur Steuerschätzung

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold veröffentlicht heute Zahlen zur jüngsten Steuerschätzung. Experten gehen davon aus, dass die Grünen-Politikerin gute Nachrichten verkünden kann. Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte am Donnerstag vergangener Woche deutlich höhere Einnahmeerwartungen als zur Steuerschätzung vom Mai bekanntgegeben. Demnach können Bund, Länder und Kommunen bis 2025 mit rund 179 Milliarden Euro mehr rechnen als im Mai vorhergesagt. Das größte Plus kommt dabei auf die Länder zu. Dies hängt Scholz zufolge auch damit zusammen, dass der Bund seit Beginn der Corona-Krise viele Lasten übernommen hat. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.11.2021 17:00

Dänemark: Kommunalparlamente werden neu gewählt

In Dänemark findet heute die Kommunalwahl statt. Damit entscheidet sich, wie sich die Vertretungen der Kommunen sowie der fünf Regionen im Land zusammensetzen. Coronabedingt gab es bereits mehr Briefwähler als sonst. Auch infizierte Bürger können heute noch ihre Stimme abgeben. Wahlhelfer in Schutzausrüstung nehmen sie vor den Wahllokalen in Empfang, berichten dänische Medien. In den Grenzkommunen Apenrade, Tondern und Sonderburg sowie in Hadersleben konnte bisher die Schleswigsche Partei der Deutschen Minderheit einzelne Mandate erringen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.11.2021 08:00

Stutthof-Prozess: Sachverständiger informiert zur Rolle von Frauen in der SS

Das Landgericht Itzehoe setzt heute den Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin fort. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin wird es dabei erneut um die Rolle von Frauen in der SS gehen. Dafür wird der Sachverständige und Historiker Stefan Hördler erneut gehört. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 96-Jährigen vor, für mehr als 11.000 Morde in dem Konzentrationslager mitverantwortlich zu sein. Die Frau hatte als Schreibkraft für den Lagerkommandanten gearbeitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.11.2021 08:00

Heute bedeckt, teils neblig-trüb. Abgesehen von vereinzeltem Sprühregen weitgehend trocken. Höchstwerte 6 Grad in Bredstedt bis 8 Grad in Sierksdorf. Schwacher östlicher bis südlicher Wind. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 5 Grad in Süderbrarup bis 7 Grad in Oldenburg in Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.11.2021 06:00

