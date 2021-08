Stand: 27.08.2021 06:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtag berät über Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Sylt

Die Elektrifizierung der Marschbahn von und nach Sylt soll beschleunigt werden. Das ist das Anliegen der Landesregierung. Der Landtag wird heute in Kiel über dieses Thema beraten. Die SPD hat sich zudem für einen zweigleisigen Ausbau und eine Elektrifizierung der Bahnstrecke von Neumünster nach Bad Oldesloe ausgesprochen. Nach Angaben von Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) könnte der Bahnverkehr im Norden 2030 komplett dieselfrei laufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.08.2021 07:00

Busfahren in Flensburg einmal im Monat kostenlos

Von heute an können Flensburgerinnen und Flenburger jeden letzten Freitag im Monat kostenlos im Stadtgebiet den Bus nutzen. Viele Menschen sind in der Corona-Pandemie wieder verstärkt mit dem Auto unterwegs; die Stadt will jetzt nach eigenen Angaben einen Anreiz schaffen, auf den Öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Das Angebot gilt zunächst für zwölf Monate und kostet laut Stadtverwaltung 161.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.08.2021 08:00

Landtag streitet über Kostenentlastung von Kita-Eltern

Die Jamaika-Koalition will übrig gebliebenes Geld aus der Kita-Finanzierung dafür nutzen, Aufholprogramme für Kinder zu finanzieren und Eltern und Kommunen weiter zu entlasten. Es geht um eine Summe von 35 Millionen Euro in diesem Jahr und 45 Millionen Euro für die kommenden Jahre. SPD und Kita-Betreibern geht das nicht weit genug. Die Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände beispielsweise hätte sich lieber mehr Personal für die Kitas gewünscht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.08.2021 05:30

Corona in SH: Inzidenz stagniert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt am Donnerstag bei 47,4 (Vortag 47,3). Innerhalb eines Tages wurden landesweit 207 Neuinfektionen gemeldet. In den Krankenhäusern werden derzeit 69 Covid-19-Patienten behandelt, zwei Personen mehr als am Mittwoch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.08.2021 07:00

Wissler läutet Wahlkampf der Linken in SH ein

Die Spitzenkandidatin und Vorsitzende der Bundespartei, Janine Wissler, hat am Donnerstag auf ihrer Wahlkampftour Station in Kiel gemacht. Bezahlbarer Wohnraum, bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und Klimaschutz - unter anderem mit diesen Themen will die Partei Die Linke bei der Bundestagswahl am 26. September die Wähler für sich gewinnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.08.2021 06:00

Kriegsmunition im Meer: SH verlangt schnelles Handeln vom Bund

Schleswig-Holstein verlangt einen schnellen Einstieg in die Bergung gefährlicher Kriegsmunition aus dem Meer und vom Bund eine rasche Entscheidung über eine faire Lastenteilung. Dies hat Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) im Landtag klar gemacht. Die Technologie zur Bergung in großem Maßstab sei verfügbar. Der Einstieg in die Bergung könne und müsse so bald wie möglich beginnen, so Albrecht. In den deutschen Teilen von Nord- und Ostsee liegen nach einer Schätzung in 71 belasteten Gebieten etwa 1,6 Millionen Tonnen konventionelle und rund 5.000 Tonnen chemische Kampfstoffe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.08.2021 17:00

Wetter: Viele Wolken und Regen

Ein nasser Tag erwartet die Schleswig-Holsteiner: Den ganzen Tag über ziehen Regenwolken durch das Land. Die Sonne zeigt sich kaum. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen) und 17 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein).

