Stand: 02.07.2021 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Immer weniger Menschen in SH gehen zur Hautkrebsvorsorge

Während die Krankenhausbehandlungen mit der Diagnose Hautkrebs weiter zunehmen, sinkt die Zahl der Menschen, die noch regelmäßig zur Vorsorge gehen. Ein Problem, sagen Hautärzte. Laut der Krankenkasse DAK gingen von Januar bis September 2020 26 Prozent weniger Menschen in Schleswig-Holstein zum Screening als noch im Vorjahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 19:30

Weiche legt Bahn auf Eiderstedt lahm

Wer heute auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) mit dem Zug fahren will, muss auf das Auto oder den Bus umsteigen. Laut DB Regio ist bei Tönning eine Weiche gestört. Deswegen fallen alle Züge zwischen Husum und St. Peter-Ording aus und werden durch Busse ersetzt. Wie lange es dauert, die Weiche zu reparieren, steht noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 07:30

Bad Oldesloe: Bombe soll heute entschärft werden

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wird heute um 12 Uhr ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Im Evakuierungsbereich um die Grabauer Straße müssen bis spätestens 10 Uhr alle ihre Häuser verlassen. Etwa 2.300 Menschen sind betroffen, darunter auch die Bewohner einer Senioreneinrichtung sowie einer psychiatrischen Einrichtung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 06:00

SHMF: Buntes Programm mit vielen Open-Air-Konzerten

Am Sonnabend startet das Schleswig-Holstein Musik Festival. In dessen Zentrum stehen in diesem Jahr der Komponist Franz Schubert und die französische Pianistin Hélène Grimaud. Rund zwei Drittel aller Veranstaltungen werden unter freiem Himmel stattfinden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 20:00

Eutiner Festspiele beginnen

Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr werden heute die Eutiner Festspiele eröffnet - bereits zum 70. Mal. Um 20 Uhr geht es los mit dem Musical "Cabaret". Die Hälfte der Plätze auf der Seebühne im Schlossgarten können besetzt werden - so finden bei jeder Aufführung 950 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Pflicht ist ein aktueller negativer Corona-Test. Bis zum 22. August finden im Rahmen der Festspiele viele weitere Veranstaltungen statt, unter anderem die Oper "La Bohème". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 08:00

In Rendsburg startet der erste Jahrmarkt des Jahres

Erstmals seit Monaten und ungewohnt spät startet heute der erste Jahrmarkt des Jahres in Schleswig-Holstein: auf dem Willy-Brandt-Platz in Rendsburg. In den kommenden Wochen sollen weitere Jahrmärkte im Land folgen. Besucherinnen und Besucher von Jahrmärkten müssen ein paar Corona-Regeln beachten: Sie müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen und Abstände einhalten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 06:00

SH muss Impfdosen nicht an Dänemark zurückgeben

Schleswig-Holstein muss ausgeliehene AstraZeneca-Dosen nicht an Dänemark zurückgeben. Das hat die dänische Regierung nach Angaben des Landes am Donnerstag entschieden. Konkret geht es um 55.000 Impfdosen, die Dänemark im Mai an Schleswig-Holstein verliehen hatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz bei 3,4 - 14 neue Fälle gemeldet

In Schleswig-Holstein wurden 14 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt aktuell bei 3,4 (Datenstand 1.7.). Alle Regionen im Land liegen unter dem Wert von 7. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung zwei neue Todesfälle gemeldet. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 16 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden - davon befinden sich 11 in Intensivtherapie, 7 müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 07:00

Kind bei Unfall in Bad Schwartau lebensgefährlich verletzt

Eine Zweijährige ist in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine 33-Jährige das Kind auf einem Parkplatz übersehen. Das Mädchen wurde mit einer Schädelfraktur ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 07:00

Kellerbrand in Eutin: 17 Menschen evakuiert

In Eutin (Kreis Ostholstein) mussten am späten Donnerstagabend 17 Personen wegen eines Kellerbrandes evakuiert werden. Nach Angaben der Leitstelle ist in dem Haus eine Boxschule untergebracht - verletzt wurde niemand. Nach Mitternacht meldeten die Einsatzkräfte, dass das Feuer aus ist. Die Ursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 07:00

Color Line nimmt wieder deutsche Touristen mit nach Oslo

Von kommenden Dienstag an können deutsche Touristen wieder mit der Fähre von Kiel nach Oslo fahren. Das teilte die norwegische Reederei Color Line am Donnerstag mit. Ab Dienstag ist die Einreise nach Norwegen für Deutsche wieder erlaubt. Wegen der Hygienevorkehrungen werden die beiden Schiffe derzeit nur zur Hälfte belegt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 05:30

Kerber erreicht dritte Wimbledon-Runde

Angelique Kerber hat es in Wimbledon in die dritte Runde geschafft. Die an Nummer 25 gesetzte Kielerin gewann am Donnerstag ein hochklassiges Match gegen die Spanierin Sara Sorribes mit 7:5, 5:7, 6:4 und trifft nun auf Alexandra Sasnowitsch (Belarus). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 06:00

Glandorf wird Geschäftsführer bei Flensburgs Handballern

Die SG Flensburg Handewitt bekommt einen neuen Manager: Der ehemalige Spieler Holger Glandorf wird vom kommenden Jahr an zunächst zweiter Geschäftsführer. In genau einem Jahr wird Glandorf dann Dierk Schmächke ablösen, während dieser dann in einer neu geschaffenen Funktion die Rolle des Präsidenten des Vereins übernehmen wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 07:00

Wetter: Sonne und Wolken, meist trocken

Heute ist es wechselnd bewölkt, besonders in der Landesmitte gibt es aber auch mal längere sonnige Abschnitte. Meist bleibt es trocken, im Tagesverlauf kann es aber vor allem in den südlichen Landesteilen vereinzelt Schauer geben. Höchstwerte: 20 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bis 24 Grad in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.07.2021 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2021 | 08:00 Uhr