Heute Bombenentschärfung in der Kieler Innenstadt

Rund 1.750 Kieler müssen am Vormittag ihre Wohnungen verlassen. Denn Experten des Kampfmittelräumdienstes müssen in der Innenstadt einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Die amerikanische 1.000-Pfund-Fliegerbombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Die Polizei rechnet damit, dass die Arbeiten an dem Blindgänger - wenn alles glatt läuft - am Nachmittag beendet sein dürften. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2021 10:00

SPD: Heute Entscheidung über Landesvorstand

Die SPD in Schleswig-Holstein entscheidet heute definitiv über ihren neuen Landesvorstand. Dafür zeichnet sich eine klare Wiederwahl der Landesvorsitzenden Serpil Midyatli ab. Bei einer digitalen Abstimmung auf einem Online-Parteitag hatte die 45-Jährige gestern rund 89 Prozent der Stimmen bekommen. Die seit zwei Jahren amtierende Midyatli hatte keinen Gegenkandidaten. Da die Satzung keine digitalen Wahlen vorsieht, wurde für heute eine Urnenwahl in sechs Städten angesetzt. Das Ergebnis wird am Abend erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2021 10:00

Corona in SH: 329 Corona-Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonnabend (24.4.) 329 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Kreise Stormarn und Pinneberg liegen über dem Inzidenzwert von 100. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 75,9. Am Vortag lag sie bei 75,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2021 10:00

Thor Heyerdahl läuft in Kiel ein

Das Ausbildungsschiff Thor Heyerdahl wird heute zurück in Kiel erwartet. An Bord des Dreimasters sind mehr als 30 Oberstufenschüler aus ganz Deutschland. Das Schiff war im Oktober im Rahmen der traditionellen Projektfahrt "Klassenzimmer unter Segeln" in der Landeshauptstadt gestartet - und hat in den vergangenen knapp sechs Monaten unter anderem die Kanaren und die Kapverdischen Inseln angesteuert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2021 09:00

Henstedt-Ulzburg: Freiwillige Feuerwehr löscht Moorbrand

Nach Angaben der Leitstelle waren etwa 800 Quadratmeter Moor in der Nähe der Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg in Brand geraten. Um an die Glutnester heranzukommen, mussten die Einsatzkräfte etliche Meter Schlauch verlegen. Nach viereinhalb Stunden war der Einsatz beendet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2021 09:00

Holstein Kiel nach Quarantäne bärenstark - 3:1 in Osnabrück

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich am Sonnabend eindrucksvoll aus der Corona-Quarantäne zurückgemeldet. Durch das 3:1 (3:0) am Sonnabend beim VfL Osnabrück sind die "Störche" weiter im Aufstiegsrennen. Die Niedersachsen hingegen bleiben Vorletzter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2021 08:00

Wetter: Viel Sonne und trocken

Heute bleibt es heiter, dabei kann es neben viel Sonne im Verlauf des Tages auch einige lockere Wolkenfelder und Quellwolken geben. Dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Puttgarden bis 12 Grad in Itzehoe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest- bis Nordost. Abendtemperatur um 18 Uhr: 8 Grad in Großenbrode bis 10 Grad in Glücksburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2021 10:05

