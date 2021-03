Stand: 19.03.2021 06:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Impfungen mit AstraZeneca werden heute fortgesetzt

In Schleswig-Holstein wird ab sofort wieder mit AstraZeneca geimpft. Das teilte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mit. Vorausgegangen war eine Neubewertung des Vakzins durch die Europäische Arzneimittelbehörde, wonach der Impfstoff weiterhin empfohlen wird. Bereits abgesagte Termine finden heute nun also doch statt. Ausgefallene Termine werden vermutlich ab Ende März nachgeholt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz leicht gestiegen auf 56,9

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Donnerstag (18.3.) 289 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land auf 56,9. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.399 Todesfälle - fünf mehr als am Tag zuvor. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 201 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden - davon 52 in Intensivtherapie und 32 Patienten in Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2021 06:00

Immer weniger Landärzte in Schleswig-Holstein

In Schleswig Holstein gibt es immer weniger klassische Landärzte. Der Grund: Viele scheuen den Schritt in die Selbstständigkeit. Laut Kassenärztlicher Vereinigung arbeiten von den landesweit etwa 2.000 Hausärzten die meisten inzwischen als Angestellte. Einen Nachfolger für die Praxen zu finden, wird deshalb immer schwieriger. Die KVSH vermutet, dass dieses Problem in den kommenden Jahren immer größer werden könnte, denn ein Drittel der Hausärzte ist 60 Jahre oder älter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2021 06:00

Mehrere Klima-Demos im Land

Globaler Klimastreik auch in Schleswig-Holstein: Unter anderem finden heute in Kiel, Lübeck, Neumünster, Westerland, Heide und Eckernförde Kundgebungen und Demonstrationen statt. Viele davon wurden von "Fridays for Future" angemeldet. Die Teilnehmer fordern laut den Veranstaltern eine konsequentere Klimapolitik. Gleich zwei angemeldete Demonstrationen wird es am Nachmittag am Landeshaus in Kiel geben. Für Verkehrsprobleme könnte laut Polizei eine Fahrrad-Kundgebung am Nachmittag in Neumünster sorgen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2021 07:00

A7 bei Hamburg seit dem Abend voll gesperrt

Für den Bau des Lärmschutztunnels Altona ist die A7 seit dem Abend über das ganze Wochenende zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Waltershof und Hamburg-Volkspark voll gesperrt. Von heute Abend an (22 Uhr) wird die Sperrung noch einmal erweitert und die Autobahn in Richtung Norden bereits ab Hamburg-Heimfeld gesperrt. Die gesperrte Strecke soll voraussichtlich am Montag um 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2021 06:30

Wetter: Sonnig und kalt

Heute zeigt sich neben einigen Wolken vielfach die Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal vier Grad in Kiel und sechs Grad in Flensburg. Es ist teilweise windig.

