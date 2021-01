Stand: 31.01.2021 10:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Zahlen gesunken

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche zurückgegangen. Die Gesundheitsämter haben nach Ministeriumsangaben innerhalb von 24 Stunden 304 neue Corona-Fälle gezählt. Vor einer Woche waren es 477. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche sank laut Land von 84 gestern auf jetzt 79,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2021 11:00

Corona-Kontrollen werden fortgesetzt

Polizei und Ordnungsämter wollen auch heute wieder die Corona-Regeln und Betretungsverbote im Land kontrollieren. Bereits gestern waren zahlreiche Ordnungskräfte unterwegs und mussten unter anderem Ausflügler in Hetlingen und Holm (Kreis Pinneberg) nach Hause schicken. Denn für die Hetlinger Schanze, das Himmelmoor und die Holmer Sandberge gilt ein Betretungsverbot. Auch an beliebten Rodelplätzen in Elmshorn, Haselau sowie am Boxberg im Kreis Rendsburg Eckernförde wurden laut Polizei Abstände zum Teil nicht eingehalten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2021 09:00

Klinikum Nordfriesland öffnet wieder

Zwei Wochen lang wurden im Klinikum Nordfriesland keine Notfälle aufgenommen - sie mussten stattdessen nach Flensburg und Heide. Grund war ein größerer Corona-Ausbruch zu Jahresbeginn mit mehr als 200 Infektionen bei Mitarbeitern und Patienten in beiden Häusern. Jetzt endet der Belegungsstopp: Am Standort in Niebüll ist nach Angaben des Kreises das komplette Krankenhaus von heute an wieder in Betrieb. In Husum starten zunächst Notaufnahme und Geburtenstation, dazu an beiden Orten die medizinischen Versorgungszentren und Facharztpraxen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2021 08:00

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Nachdem sich die Nebelfelder aufgelöst haben, kommt örtlich die Sonne raus. Immer wieder gibt es aber auch wolkige Abschnitte. Zeitweise sind Schnee-, Schneeregen und Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen um 0 Grad in Geesthacht bis 4 Grad in Leck. Dazu weht ein schwacher, an der See mäßiger, anfangs frischer Wind aus westlichen Richtungen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: -3 Grad in Büchen bis +2 Grad auf Amrum

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2021 | 18:00 Uhr