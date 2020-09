Stand: 21.09.2020 06:57 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Korvettenbau: Milliarden-Auftrag für Kieler Werften?

Kieler Werften hoffen auf einen milliardenschweren Auftrag für neue Korvetten vom Typ K130. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein deutet einiges darauf hin, dass die ersten fünf Schiffe der Reihe nicht saniert werden, sondern neue Schiffe gebaut werden sollen. Die beiden Kieler Werften German Naval Yards und thyssenkrupp Marine Systems bauen bereits gemeinsam mit der Bremer Lürssen Werft fünf Korvetten vom Typ 130. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2020 06:30

20 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.420 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 20.9.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 20 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 161 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Diese Zahl ist seit Tagen gleich geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2020 08:00

Neumünster: Warnung vor strengeren Regeln wegen hoher Fallzahlen

Aufgrund einer hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen droht in Neumünster eine Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. "Sollten die Fallzahlen weiter so stark steigen, werden wir gezwungen, das gesellschaftliche Leben in Teilen wieder herunterzufahren", sagte Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) laut einer Mitteilung der Stadt im Internet. 30 Personen in der Stadt sind dem Bericht zufolge aktuell an Covid-19 erkrankt, alleine in der vergangenen Woche kamen 25 Neuinfektionen in der gut 80.000 Einwohner zählenden Stadt hinzu. Damit liege die Sieben-Tage-Inzidenz bei 30,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ab einem Wert von 50 sind strengere Maßnahmen anzuordnen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2020 06:00

Öffentlicher Dienst vor neuen Warnstreiks

Auf die Menschen in Deutschland kommen neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu. Wie die Gewerkschaft ver.di ankündigte, sollen Arbeitsniederlegungen in einzelnen Regionen am Dienstag beginnen. Wo und in welchen Branchen gestreikt wird, werde erst Anfang der Woche klar, hieß es. In den Tarifverhandlungen lägen die Teilnehmer in zentralen Punkten noch weit auseinander. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber einen Zuschlag von 150 Euro pro Monat. Die Kommunen argumentieren, sie hätten wegen der Corona-Krise keinen finanziellen Spielraum. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2020 06:00

Das Wetter: Nebel geht, Sonne kommt

Nachdem sich die Nebelfelder aufgelöst haben, ist es sonnig. Nur an der Nordsee kommen ein paar lockere Wolken auf. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad auf Föhr und bei 24 Grad in Büchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.09.2020 | 21:00 Uhr