Polizei sucht Zeugen nach Spielhallen-Überfall in Lübeck

In einer Lübecker Spielhalle hat es in der Nacht zu Dienstag einen bewaffneten Raubüberfall gegeben. Gegen 3.15 Uhr betrat ein dunkel gekleideter Mann die Spielhalle in Lübeck-Marli. Der Unbekannte war laut Polizei maskiert und bedrohte die Angestellte im Kassenbereich mit einer Schusswaffe. Sie gab dem Räuber mehrere hundert Euro. Danach flüchtete der Täter. Nach dem Überfall fahndeten mehrere Streifenwagen nach dem Dieb, aber ohne Erfolg. Der Mann wird nun wegen räuberischer Erpressung gesucht. Die Polizei sucht Zeugen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

Zeuge verfolgt angetrunkenen Autofahrer

Ein Zeugenhinweis hat die Beamten der Polizeistation Lübeck-Kücknitz auf die Spur eines betrunkenen Autofahrers gebracht. Auf der A226 hatte der Zeuge einen VW-Passat beobachtet, der in Schlangenlinien unterwegs war. Als der Passat in Siems die Autobahn verließ, fuhr der Zeuge hinterher und gab der Polizei immer wieder den Standort durch. Der offenbar angetrunkene VW-Fahrer fuhr über eine rote Ampel und kollidierte fast mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Nachdem er seinen Wagen parkte, ging er schwankend in ein Gebäude. Dort konnte ihn die Polizei stellen. Ein Atemalkhol-Test ergab ganze 2,7 Promille. Gegen den Mann läuft jetzt ein Strafverfahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

Erdbeersaison beginnt

Die ersten Erdbeeren der Region sind reif. Die Landwirtschaftskammer läutet heute offiziell die Saison in ganz Schleswig-Holstein ein - und zwar auf einem Hof in Grömitz (Kreis Ostholstein). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

Verstärkung aus dem Süden für VfL Lübeck-Schwartau

Der Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau verstärkt sich im rechten Rückraum: Max Horner wechselt in der kommenden Saison vom bayerischen TuS Fürstenfeldbruck in den Norden und bekommt hier einen Zweijahresvertrag. Der 23-Jährige ist eigentlich Polizist, hat laut Verein aber unbezahlten Urlaub eingereicht, um sich voll auf den VfL konzentrieren zu können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 19:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand Mittwochabend): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 944,7. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet einen Wert von 716,5, Ostholstein von 893,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 842,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

