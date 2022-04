Stand: 25.04.2022 09:22 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Schule in Pinneberg beteiligt sich an Aktion gegen Elterntaxis

Die Helene-Lange-Schule in Pinneberg beteiligt sich an der bundesweiten Aktion Spo-Spi-To-Bewegungs-Pass. Dabei geht es darum, dass Kinder alleine zu ihrer Schule gehen oder radeln - und nicht von ihren Eltern gefahren werden. Kommen sie innerhalb der nächsten sechs Wochen mindestens 20 Mal ohne Elterntaxi zur Schule, bekommen sie eine Urkunde. Neben den Mädchen und Jungen aus Pinneberg wollen sich landesweit mehr als 4.000 Kinder an der Aktion beteiligen. Mit dem Projekt soll für mehr Bewegung und Klimaschutz geworben werden. Der Spo-Spi-To-Bewegungs-Pass steht für: Sport machen - spielen - toben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

AstraZeneca verlässt Wedel

Der Pharmakonzern AstraZeneca kehrt heute der Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) endgültig den Rücken. Das Unternehmen bezieht neue Büroräume in Hamburg. Das Vorhaben des Unternehmens war im vergangen Juni bekannt geworden. Grund für die Schließung der Produktion in Wedel seien Rückgänge bei Tablettenverpackungen und eine zunehmende Konzentration auf Spezialpräparate mit kleinerem Volumen, heißt es vom Konzern. 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden entlassen. Der Schaden für Wedel geht in den zweistelligen Millionenbereich. AstraZeneca hatte zuletzt etwa zehn Millionen Euro Gewerbesteuern in die Stadtkasse gezahlt. Nach Angaben des Bürgermeisters hatte man dem Unternehmen alternative Standorte angeboten, die es jedoch ablehnte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Behinderungen auf der A21 zwischen Bad Oldesloe-Nord und Schwissel

Wegen Markierungsarbeiten muss die Autobahn am Vormittag immer mal wieder gesperrt werden. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, ist zwischen 10 und 12 Uhr die Fahrtrichtung Kiel betroffen, danach für zwei Stunden die Richtung Bargteheide. Eine Umleitung über Borstel und Leezen soll eingerichtet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 847,5, der Kreis Stormarn einen Wert von 1.101,7 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 782,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.126,4.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

