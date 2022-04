Stand: 13.04.2022 10:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Stormarn unter den Spitzenreitern beim Pro-Kopf-Einkommen

Kaum jemand in Schleswig-Holstein hat im Schnitt so viel Geld im Monat zur Verfügung wie die Menschen in den Kreisen Herzogtum-Lauenburg und Stormarn. Das geht aus einer aktuellen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans Böckler Stiftung hervor. Das verfügbare Einkommen pro Kopf, also das Einkommen nach Abzügen, liegt im Kreis Herzogtum Lauenburg laut Studie bei durchschnittlich 27.600 Euro - der Spitzenwert im Land. Knapp dahinter, immer noch in den Top 5, kommt der Kreis Stormarn mit 26.500 Euro im Jahr. Mit noch einmal 1.000 Euro Abstand folgt der Kreis Pinneberg. Der Kreis Segeberg landet mit gut 24.000 Euro pro Monat im landesweiten Mittelfeld. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Bauhandwerk erwartet wirtschaftliche Probleme

Baubetriebe und Handwerk im Land stellen sich auf schwierige Zeiten ein. Nach Angaben der Handwerkskammern im Land gerieten bereits durch die Corona-Pandemie Lieferketten ins Stocken. Durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine verschlechtere sich die Lage erneut. Demnach würden sich massive Probleme bei der Materialbeschaffung und mit den explodierenden Energiekosten abzeichnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Haustiere von Ukraine-Flüchtlingen: Tierheim kümmert sich um Versorgung

In den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn sind mittlerweile mehrere Tausend Menschen aus der Ukraine angekommen. Viele haben ihre Haustiere mitgebracht. Doch die dürfen eigentlich nicht mit in die Aufnahmeeinrichtungen und Sammelunterkünfte. Jedoch ist auch in den Tierheimen kaum Platz für neue Hunde oder Katzen. Der Kreis Segeberg ermöglicht es nun, dass in einigen Unterkünften Tiere bei ihren Besitzern bleiben dürfen. Die Versorgung organisiert ein Tierheim in Henstedt-Ulzburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:30

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.076,6, der Kreis Stormarn einen Wert von 1.030,3 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 951,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.133,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.04.2022 | 08:30 Uhr