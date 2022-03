Stand: 29.03.2022 10:24 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Lübeck: Offener Treffpunkt für ukrainische Geflüchtete

Das Mehrgenerationenhaus in Lübeck-Eichholz möchte Geflüchtete aus der Ukraine mit einem offenen Treff unterstützen. Dieser soll von kommenden Dienstag an einmal die Woche von 14 bis 16 Uhr im Brandenbaumer Feld stattfinden. Hier sind Geflüchtete eingeladen, sich untereinander, mit ihren Angehörigen und auch anderen Gästen auszutauschen, erklärt Anja Medenwald vom Mehrgenerationenhaus. "Wenn sie als Lübeckerin oder Lübecker helfen möchten, die Familien zu unterstützen, um bei uns zurecht zu kommen, kommen sie doch einfach vorbei. Auch dies möchten wir ermöglichen und Kontakte herstellen. Für die Kinder steht ein großes Außengelände zum Spielen und Toben zur Verfügung." Laut Medenwald hilft bei der Kommunikation eine ukrainische Dolmetscherin. Außerdem gibt es für Geflüchtete kostenloses WLAN, Tablets und Laptops. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Sparkasse Lübeck beendet Geschäftsjahr 2021

Die Sparkasse zu Lübeck schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von sieben Millionen Euro ab. Mit dem Geld soll nach Angaben der Sparkasse das Eigenkapital weiter gestärkt werden. Probleme bei der Vergabe von Krediten bereiteten im vergangenen Jahr vor allem die niedrigen Zinsen und die Corona-Pandemie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Konzert für den Frieden in Lübecker Marienkirche

Unter dem Titel "Et in terra pax - Konzert für den Frieden" findet heute Abend um 20 Uhr das erste Orgelkonzert der Saison in der Lübecker Marienkirche statt. 80 Jahre nach der Zerstörung Lübecks steht das Konzert im Zeichen des Ukraine-Krieges. Marienorganist Johannes Unger präsentiert neben Werken von Bach und Standford auch ein Stück des estnischen Komponisten Andreas Uibo. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird für die Flüchtlingshilfe der Marienkirche gesammelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 16:30 Uhr

Nachwuchsjournalisten wurden ausgezeichnet

Die Schülerzeitung "Weingartenpost" der Weingartenschule in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist beim Wettbewerb der Provinzial als beste Schülerzeitung an Grundschulen in Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden. Ein weiterer Preis ging an das "HSG Magazin" der Holstentor Gemeinschaftsschule Lübeck. Themen waren vor allem Schule, Klimawandel, Gendern und Queer-Community. Heute werden außerdem die Gewinner des landesweiten Schülerzeitungswettbewerbs der Jugendpresse Schleswig-Holstein bekannt gegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Lübeck liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.785,1, im Kreis Ostholstein bei 1.333,1 und im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 1.334,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

