Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

A20-Anschlussstelle Groß Sarau Richtung Wismar wieder frei

Die A20-Anschlussstelle Groß Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) in Richtung Wismar kann im Laufe des Dienstagmittags wieder freigegeben werden. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Die Arbeiten für die Deckenerneuerung zwischen Lübeck-Süd und Lüdersdorf in Mecklenburg-Vorpommern liegen im Zeitplan, hieß es. Jetzt soll die andere Seite saniert werden: Die Anschlussstelle Groß Sarau in Richtung Lübeck wird deshalb von Mittwochfrüh an gesperrt. Eine Umleitung läuft über die Anschlussstelle Lübeck-Süd. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

B76: Stau nach Pkw-Brand

Ein Pkw-Brand hat am Montagnachmittag viel Stau auf der B76 zwischen Lübeck und Eutin (Kreis Ostholstein) verursacht. Das Auto stand voll in Flammen, verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die B76 war teilweise in beide Richtungen voll gesperrt. Heute ist die Strecke wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Freibäder starten mit Besucherrekord in die Saison

Die meisten Freibäder in Lübeck, Ostholstein und Lauenburg haben inzwischen geöffnet. Mehrere Betriebsleiter berichten auf NDR Nachfrage, dass sie mit einem Besucherrekord in die neue Saison gestartet sind. Mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher kommen an Sonnentagen etwa ins Freizeitbad Geesthacht - bei der Eröffnung Anfang Mai mit freiem Eintritt waren es sogar 4.000 Menschen. Gut besucht war in der vergangenen Woche auch das Naturbad Falkenwiese in Lübeck. Das Freibad bietet auch Musikveranstaltungen oder Poetry Slams. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

