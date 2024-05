Stand: 21.05.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nach Rohrbrüchen: Trinkwasser in Hemmingstedt läuft wieder

Die Trinkwasserversorgung in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) funktioniert wieder. Nach Angaben eines Sprechers des Wasserverbandes Süderdithmarschen konnten die Rohrbrüche repariert werden. Über Pfingsten war es an sechs Stellen im Trinkwassernetz zu Rohrbrüchen gekommen. Woran das gelegen hat, ist noch unklar. Die Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihr Trinkwasser in Behälter abfüllen oder es sich bei Nachbarn oder Bekannten besorgen. Mehr als 15 Mitarbeitende des Wasserverbandes waren am Montag im Einsatz, um die Trinkwasserversorgung wieder herzustellen. Auch eine Tiefbaufirma aus dem Ort unterstützte die Reparaturarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Büsum und Friedrichskoog investieren in Infrastruktur

Die Urlaubsorte in Dithmarschen investieren weiter in ihre Infrastruktur. Büsum hat für drei Millionen Euro den Brunnenplatz im Ortszentrum modernisiert. Nach über zwei Jahren Bauzeit war am Wochenende die Eröffnung. Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum/FWB) sagte, man habe nun nach dem Rathauspark mit dem Brunnenplatz einen weiteren Verweilort für Einheimische und Gäste geschaffen. Währenddessen baut Friedrichskoog neben dem Großprojekt Deicherneuerung auch den Kurpark um. Die ersten Spielgeräte wie zum Beispiel ein Kletterturm stehen schon, eine Rutsche und ein Wasserspielplatz sollen folgen. Dazu kommt eine neue Veranstaltungsfläche. Anfang Juli soll laut einer Sprecherin des Tourismus Service alles fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

