Stand: 21.05.2024 09:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hauptstraße in Appen wird eher saniert

Seit einem Jahr gilt auf der Hauptstraße in Appen (Kreis Pinneberg) die 30 km/h-Grenze. Die Fahrbahn ist in einem so schlechten Zustand, dass Autos schon kaputt gegangen sind. Eine Sanierung war ursprünglich erst in vier Jahren geplant - jetzt könnte sie doch schneller kommen. Denn seit Freitag gibt es eine Vereinbarung zwischen Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und Appens Bürgermeister Hans-Peter Lütje (CDU). Somit wird der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr in den kommenden Monaten die Planung für die Fahrbahnerneuerung fertigstellen. Dann übernimmt die Gemeinde die Bauarbeiten. Einen genauen Zeitplan für das Projekt gibt es allerdings noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Schuss auf Kind - Rentner aus Bad Segeberg vor Gericht

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) steht heute ein 70-jähriger Mann vor Gericht. Er soll im Sommer vergangenen Jahres mit einem Luftgewehr auf ein Kind geschossen haben. Laut Anklage hatte sich der Rentner von dem Mädchen aus der Nachbarschaft gestört gefühlt. Es spielte in ungefähr 30 Meter Entfernung und wurde von dem Projektil am Oberarm getroffen - das Kind musste operiert werden. Bei dem 70-Jährigen konnte ein entsprechendes Gewehr sowie Munition sichergestellt werden. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Mehrere Unfälle an Pfingsten

Das lange Pfingstwochenende ist ohne viele Staus, aber dafür mit einigen Unfällen zu Ende gegangen. Wegen starken Regens gab es am Montag auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) zwei Unfälle. Zudem wurde eine junge Frau auf der A20 bei Mönkhagen im Kreis Stormarn von der Straße abgedrängt. Bei beiden Unfällen wurden die Fahrerinnen und Fahrer nur leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.05.2024 | 08:30 Uhr