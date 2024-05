Ferien und Feiertage in SH: Ausblick auf schulfreie Zeit 2024 Stand: 21.05.2024 10:16 Uhr Die Pfingst-Feiertage in Schleswig-Holstein sind vorbei. Erst im Juli gibt es mit den Sommerferien für Schulkinder wieder länger frei. Auch die nächsten Brückentage sind noch etwas hin. Ein Überblick.

Urlaubsplaner mit einem Faible für Brückentage müssen sich nun noch etwas gedulden: Erst im Oktober folgt die nächste Chance auf ein verlängertes Wochenende - dann aber gleich doppelt: Die beiden gesetzlichen Feiertage in dem Monat fallen beide auf einen Donnerstag. Sowohl der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober als auch der Reformationstag am 31. Oktober. Wer sich am Freitag frei nimmt und sonnabends nicht arbeiten muss, kann sich also über ein langes Wochenende freuen.

Am Jahresende 2024 fallen die Feiertage mitten in die Woche: Heiligabend liegt an einem Dienstag, die Weihnachtsfeiertage am Mittwoch und Donnerstag.

Inselkinder mit kürzeren Sommerferien und längeren Herbstferien

Das Land Schleswig-Holstein regelt die Ferientermine für das Schuljahr 23/24 und 24/25 jeweils über eine Landesverordnung. Diese Zeiträume gelten in den meisten staatlichen Schulen - aber nicht in allen: Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen im Kreis Nordfriesland enden die Sommerferien eine Woche früher. Die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher - und sind dort drei statt zwei Wochen lang. Grund für die Regelung ist, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner der Inseln in der Tourismus-Branche arbeiten - etwa in Restaurants, Hotels oder Ferienwohnungen. Während der Sommerferien ist ein Großteil von ihnen beruflich so eingespannt, dass sie sich nicht frei nehmen können, um zu verreisen.

Kürzere Ferien an den dänischen Schulen

Etwa 6.000 Schülerinnen und Schüler besuchen die 40 Schulen der dänischen Minderheit im nördlichen Landesteil Schleswig. Sie haben insgesamt weniger Ferientage. So sind zum Beispiel die Osterferien im Jahr 2024 eine ganze Woche kürzer als an den öffentlichen Schulen des Landes. Auch die Weihnachtsferien sind insgesamt vier Tage kürzer.

2024 fällt kein Feiertag auf ein Wochenende

2024 und auch 2025 fällt kein einziger Feiertag in Schleswig-Holstein auf ein Wochenende. Das dürfte viele Berufstätige freuen. Bei den gesetzlichen Feiertagen zählt Schleswig-Holstein zu den Bundesländern mit den wenigsten Tagen. So sind zum Beispiel Heilige Drei Könige, der Internationale Frauentag, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen und Buß- und Bettag in Schleswig-Holstein reguläre Werktage.

