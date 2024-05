Stand: 21.05.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Feuerwehr-Großeinsatz bei Schuppenbrand

Der Brand eines Lagerschuppens in Groß Rheide im Kreis Schleswig-Flensburg hat am Montagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die rund 70 Einsatzkräfte konnten nach eigenen Angaben verhindern, dass sich der Brand auf das benachbarte Reetdachhaus ausbreitete. Wegen der starken Rauchentwicklung hatten die Behörden zwischenzeitlich auch die Anwohnerinnen und Anwohner per App-Benachrichtigungen gewarnt. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei, die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Niedrigwasser: Fähren fahren heute früher

Wegen des Niedrigwassers an der Westküste legen die Fähren auf der Hallig Hooge und in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) heute Nachmittag früher als gewöhnlich ab. Das teilt die Wkyker Dampfschiffs-Reederei mit. Einzelheiten zum geänderten Fahrplan gibt es im Internet. Auf der Föhr-Amrum-Linie startete die Fähre ab Dagebüll (Kreis Nordfriesland) wegen des Niedrigwassers heute Morgen zudem erst eine halbe Stunde später um kurz vor 9 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

15.000 Gäste beim BMX-Festival Butcher Jam

Die 14. Auflage des BMX-Festivals Butcher Jam hat am Pfingswochenende laut Veranstalter rund 15.000 Gäste zum Jugendpark Schlachthof in die Flensburger Nordstadt gelockt. Neben BMX-Wettbewerben für Anfänger, Amateure und Profis gab es unter anderem Musik und Streetart. Auf dem großen Skate- und BMX-Park baut der Verein Sportpiraten Flensburg seit mehr als 15 Jahren sein Angebot aus. Dabei können sich laut Geschäftsführer Dirk Dillmann auch Kinder und Jugendliche einbringen. "Ich glaube, man muss Kindern und Jugendlichen zuhören, man muss ihnen eine Stimme geben und ihre Interessen ernst nehmen - und das machen wir hier", sagte er. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Neuer Vitalpark in Flensburg

Im Flensburger Stadtteil Friesischer Berg gibt es ab sofort auf dem Gelände des Kinderspielplatzes in der Mathildenstraße einen Vitalpark mit sechs verschiedenen Sport- und Vitalgeräten und eine Fitnessbank. Das teilte die Stadt mit. Auch der Kinderspielplatz wurde um ein Spielschiff erweitert. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Namenswettbewerb für Klinik-Neubau

Noch bis Freitag läuft der Namenswettbewerb für den Klinik-Neubau am Peelwatt in Flensburg. Bisher lautete der Arbeitstitel "Malteser-Diako-Klinikum", doch dieser soll nun ausgetauscht werden. Das neue Krankenhaus soll im Jahr 2030 eröffnen. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

