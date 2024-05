Holstein Kiel: Fans sollen Essen und Getränke gestohlen haben Stand: 21.05.2024 14:32 Uhr Am Sonntagabend haben Fußballfans, die der Fanszene von Holstein Kiel zugerechnet werden, offenbar zahlreiche Diebstähle an der Autobahnraststätte Lüneburger Heide Ost begangen.

Laut Polizei sind die Fans am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit sieben Bussen auf die Raststätte gefahren. Videoaufnahmen sollen zeigen, wie Fans Getränke und Essen einstecken und die Raststätte verlassen. Im Anschluss fuhren die Holstein Kiel Fans in mehreren Reisebussen auf der A7 Richtung Norden weiter.

Großaufgebot der Polizei stoppt die Fan-Busse

Die Raststättenbetreiber verständigten die Polizei. Ein Großaufgebot mit Beamten aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen konnte die Busse an der Raststätte Harburger Berge Ost stoppen. Es wurden rund 270 Personalien der Fußballfans festgestellt, was mehrere Stunden in Anspruch nahm. Erst gegen Mitternacht konnten die Busse weiter in Richtung Kiel fahren. Holstein Kiel hatte am Sonntag das letzte Spiel der Zweitliga-Saison in Hannover 96 absolviert. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis in Niedersachsen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.05.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel