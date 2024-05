Stand: 21.05.2024 10:02 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Auch SH von Telekom-Störung betroffen

Bundesweit gibt es aktuell Störungen im Internet. Nach Angaben eines Sprechers der Telekom sind davon auch Teile Schleswig-Holsteins betroffen. Mitarbeitende beheben unter anderem Störungen in Kiel und Eckernförde. Bundesweit sind etwa 300.000 Anschlüsse von Internet-Telefonie und das digitale TV-Angebot der Telekom ausgefallen. Auch Anschlüsse des Unternehmens O2 und das Online-Banking der Postbank sind betroffen. Der Grund für die Störung ist noch nicht bekannt - unklar ist auch, wie lange es dauert bis alles wieder funktioniert. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 11:00 Uhr

Große Aufstiegs-Party in Kiel

Rund 20.000 Fans haben am Montag laut Polizei in Kiel den Aufstieg von Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Los ging es mit einem Autokorso vom Holstein Stadion zum Rathausplatz. Anschließend wurde dort sowie am Bootshafen und auf den angrenzenden Flächen der Innenstadt ausgiebig gefeiert. Der Verein verabschiedete am Abend auch Spieler, die Holstein im Sommer verlassen werden - wie Philipp Sander oder Joschua Mees. Aus polizeilicher Sicht verlief die Aufstiegsfeier friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Unfall auf der A215 zwischen Blumenthal und Kiel

Auf der A215 hat es heute in den frühen Morgenstunden zwischen Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und dem Kreuz Kiel-West einen Unfall gegeben. Laut Polizei war ein Kleinbus in Richtung Kiel unterwegs, als er in den Seitengraben rutschte. Acht Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen an dem Unfall vorbeigeführt. Warum das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Kiel: Geomar weiht neues Zentrum am Ostufer ein

In Kiel wird heute der Neubau des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung eingeweiht. Unter den rund 200 geladenen Gästen sind auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Bundeswissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Am Kieler Ostufer sind jetzt alle vier Forschungsbereiche des Geomar sowie Verwaltung und zentrale Einrichtungen angesiedelt. Dort gibt es Labore und Klimakammern sowie einen Konferenzbereich, eine Bibliothek, ein Rechenzentrum und zahlreiche Orte für den wissenschaftlichen Austausch. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

