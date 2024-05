Kiel-Wellingdorf: Familienstreit in einem Kleingarten eskaliert

Stand: 20.05.2024 10:51 Uhr

In einer Kieler Kleingartenanlage ist am Sonntagnachmittag eine syrische Großfamilie in Streit geraten. Dabei wurden mehrere Personen mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen. Ein 19-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.