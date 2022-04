Stand: 25.04.2022 10:46 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Hospiz in Schleswig begleitet seit einem Jahr Menschen in ihren letzten Tagen

Das Hospiz Petri Haus in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es jetzt seit einem Jahr. Seitdem können hier Menschen würdevoll und professionell betreut ihre letzten Tage verbringen. Neben den zwölf Gästezimmern gibt es auch Platz für die Angehörigen. Die Leiterin des Petri Hauses, Melanie Sommer, sagte NDR Schleswig-Holstein, es gebe keine Wartelisten. "Wir priorisieren danach, wie das Umfeld ist. Wir fragen: Wo ist der Mensch untergebracht? Ist er zu Hause untergebracht oder im Krankenhaus? Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Tägliche Vorstellung der Direktkandidaten zur Landtagswahl

Direktkandidat der CDU für den Wahlkreis Dithmarschen-Schleswig

Für den Wahlkreis Dithmarschen-Schleswig schickt die CDU ihren energiepolitischen Sprecher Andreas Hein für die Landtagswahl am 8. Mai ins Rennen. Sein Spezialgebiet ist die Produktion von Wasserstoff. Für die Raffinerie Hemmingstedt hat er Pläne. "Es gibt schon gute Projekte dort in der Region: Einen Elektrolyseur, die Einspeisung ins Erdgasnetz, und es gibt viele Überlegungen auch im Bereich Flensburg. Auch die haben natürlich ideale Voraussetzungen mit ihrem Wärmenetz. Und es wird mit Sicherheit in Zukunft noch weitere geben." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 16:30

Direktkandidat der AFD für den Wahlkreis Nordfriesland-Nord

Wenn die AfD in den Landtag einzieht, ist Kurt Kleinschmidt aus dem Wahlkreis Nordfriesland-Nord mit Listenplatz 2 sicher vertreten. Die Energiewende sieht der ehemalige Soldat aus Leck skeptisch: "Wir können unseren Energiebedarf nicht - wie es geplant ist - mit Wind- und Solaranlagen decken." Stattdessen setzt er auf "einen Weiterbetrieb von modernen Kohlekraftwerken und eventuell sogar den Neubau von Atomkraftwerken." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 16:30

Direktkandidat der FDP für den Wahlkreis Nordfriesland-Nord

Für Bernd Wigger, Direktkandidat der FDP für den Wahlkreis Nordfriesland-Nord, ist es wichtig, neue Projekte mit den Menschen zu besprechen. Der Inhaber eines Spielzeugladens auf Föhr sieht noch Luft nach oben bei der Windkraft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 16:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.422,1. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.263,3 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 981,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.126,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

