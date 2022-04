Stand: 25.04.2022 09:44 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Fahnenmast-Unfall: Prozess gestartet

Vor dem Amtsgericht Kiel ist heute der Prozess gegen einen Lkw-Fahrer und dessen Beifahrer wegen fahrlässiger Tötung gestartet. Beide saßen im August 2020 in einem Lastwagen, der auf dem Rathausplatz in Kiel gegen einen Fahnenmast fuhr. Dieser stürzte um und erschlug eine Frau. Die 23-Jährige hatte sich an ihrem ersten Ausbildungstag als städtische Angestellte mit 50 weiteren neuen Azubis für ein gemeinsames Foto auf dem Rathausplatz versammelt, als das Unglück passierte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Streik: Busverbindungen im Kreis Plön fallen aus

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute zu einem ganztägigen Warnstreik bei den Verkehrbetrieben Kreis Plön aufgerufen. Betroffen sind seit 4.30 Uhr die Busse des Betriebshofs in Schönberg, nicht jedoch die anderen Höfe im Kreis. Der Streik soll den ganzen Tag dauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Kieler gewinnen Final Four-Finale

Der THW Kiel hat zum 12. Mal den deutschen Handball-Pokal gewonnen. Vor 13.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Hamburger Volkspark setzte sich der Rekordsieger gestern mit 28:21 gegen den Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg durch. Bester Werfer des Endspiels war Sander Sagosen mit acht Treffern für Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.372,1, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.400,0 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 1.117,6. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 1.193,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.126,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

