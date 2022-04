Stand: 05.04.2022 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Streik in Kitas in Eckernförde

Im Tarifkonflikt im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst hat die Gewerkschaft ver.di heute zu einem ganztägigen Warnstreik in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aufgerufen. Nach Angaben eines Sprechers sind davon neben Kindergärten unter anderem auch Jugendämter betroffen. Ver.di fordert für die Beschäftigten mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen - zum Beispiel mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung von Erziehungsarbeit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Mordprozess Dänischenhagen: Täter muss lebenslang in Haft

Im Prozess um die tödlichen Schüssen von Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel ist der angeklagte Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen dreifachen Mordes zur Höchststrafe verurteilt worden. Der 48-Jährige muss lebenslang in Haft. Außerdem stellte das Landgericht Kiel die besondere Schwere der Schuld fest. Eine Bewährung nach 15 Jahren ist damit ausgeschlossen. Fast 50 Schüsse hatte der Mann nach Ansicht des Gerichts auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und ihren neuen Bekannten in Dänischenhagen aus einer Maschinenpistole heraus abgefeuert. Anschließend schoss er laut Urteilsbegründung dem dritten Opfer in Kiel fünf mal mit einer Pistole in den Kopf. Schon vor der Urteilsverkündung kündigten die Anwälte einen Antrag auf Revison an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Osterferien: Bad in Schilksee erweitert Öffnungszeiten

Die Stadt Kiel hat die Öffnungszeiten für das Schwimmbad Schilksee für die Osterferien erweitert. Weil das Schulschwimmen ausfällt, ist die Halle nach Angaben der Stadt ergänzend nun auch dienstags und donnerstags ab 10 Uhr geöffnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Schwebefähre Rendsburg für einige Tage außer Betrieb

Erst vor rund einem Monat ist die Rendsburger Schwebefähre wieder in Betrieb genommen worden.Doch Fußgänger und Autofahrer müssen vorerst auf die Abkürzung über den Nord-Ostsee-Kanal verzichten. Der Grund sind noch ausstehende Restarbeiten an der Konstruktion. Spätestens Mitte April - und noch rechtzeitig zum Osterwochenende - soll die Fähre wieder den Betrieb aufnehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.446,0, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.341,3 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 1.449,0. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 2.033,6 - den höchsten im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.341,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

