Stand: 28.03.2022 09:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Erneuter Geflügelpest-Fall im Kreis Steinburg

Im Kreis Steinburg hat es erneut einen Fall von Geflügelpest gegeben. Auf einem Hof mussten daraufhin laut Landwirtschaftsministerium etwa 3.200 Gänsen getötet werden. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe laut Ministerium eine Infektion mit dem Virus des Subtyps H5N1 bestätigt. Um den betroffenen Hof werde eine Sperrzone eingerichtet, die neben dem nördlichen Steinburg auch Teile von Dithmarschen und Rendsburg-Eckernförde umfasst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Neue Verbindungen nach Helgoland

Zum Start in die neue Tourismussaison wird es zusätzliche Flug-Verbindungen vom Festland nach Helgoland (Kreis Pinneberg) geben. Das hat der dortige Tourismus-Service angekündigt: Vom 1. April an werden Linienflüge nicht nur von Büsum (Kreis Dithmarschen), sondern auch von Uetersen (Kreis Pinneberg) starten, mit einer Flugzeit von etwa 50 Minuten. Außerdem soll ab Mitte April ein weiterer Katamaran zwischen Büsum, Cuxhaven und Helgoland pendeln. Die Fahrtzeit ab Büsum nach Helgoland soll etwa zwei Stunden betragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Kreis Dithmarschen: Brände in Mülleimer und Keller

Zwei Brände hat es am Sonntagabend im Kreis Dithmarschen gegeben. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) breitete sich laut Rettungsleitstelle ein Feuer in einem Mülleimer bis auf das Dach eines Wohnhauses in der Straße Grüner Weg aus. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. In Heide (Kreis Dithmarschen) brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße. Der Rauch zog bis in den Flur, sodass fünf Personen nicht aus ihren Wohnungen kamen. Die Feuerwehr rettete sie mithilfe einer Leiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

Gänsefraß macht Schäfern Sorgen

Weil Gänse im Winter das Gras im Deichvorland fressen, können Schafe und Lämmer laut dem Landesverband schleswig-holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter an der Westküste aktuell noch nicht auf die Weide. Das Gras ist zu kurz für sie. Deshalb fordert der Landesverband, dass die Gänsebestände reguliert werden. Die Gänse stehen unter Naturschutz, der Bestand wächst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 2.000,7, im Kreis Steinburg bei 929,6 und in Nordfriesland bei 2.070,0 - der Kreis hat aktuell die höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Hochseeinsel Helgoland.

Archiv 5 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2022 | 08:30 Uhr