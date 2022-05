Stand: 23.05.2022 08:02 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Baustelle auf der A 210 geht in die nächste Runde

Zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Bredenbek wird heute nach Angaben der zuständigen Behörde die Sanierung der Fahrbahn Richtung Rendsburg fertig gestellt - und es geht weiter auf der anderen Seite Richtung Kiel. Wegen des Umbaus gibt es von 9 bis 16 Uhr eine Vollsperrung in beiden Richtungen. Außerdem wird die Abfahrt der A7 am Kreuz Rendsburg zur A 210 Richtung Kiel saniert - deswegen wird der Verkehr dort von heute an bis Mitte Juni umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:00 Uhr

Zahl unnötiger Feuerwehreinsätze im Land nimmt zu

In den vergangenen Jahren hat landesweit die Zahl von unnötigen Einsätzen vor allem im städtischen Bereich zugenommen. Das bestätigt der Landesfeuerwehrverband. So wählen immer mehr Menschen die 112 bei Problemen wie falsch ausgelösten Brandmeldeanlagen oder bisschen Wasser im Keller. Solche Szenarien könnten von den Bürgern selbst gelöst werden, sagen die Wehren. Allein die Freiwillige Feuerwehr in Heide (Kreis Dithmarschen) habe jährlich 220 Einsätze, von denen 50 laut Wehrführer unnötig sind. Das sorgt nicht nur bei den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten für Unverständnis, sondern auch bei deren Arbeitgebern, denn jeder Einsatz führt dort zu Fehlzeiten. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:00 Uhr

Vorverkauf für Neun-Euro-Ticket startet in SH

Am Freitag hatte der Bundesrat grünes Licht für die günstigen Monatstickets für den Regionalverkehr gegeben. Damit kann im Juni, Juli und August deutschlandweit der ÖPNV für je neun Euro pro Monat genutzt werden. Die Tickets gibt es an Fahrkartenautomaten, in der Nah.SH App und im Bus. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 06:00 Uhr

CDU berät über zukünftige Regierung

Nach der erfolglosen Jamaika-Sondierung trifft sich der Landesvorstand der CDU am Abend, um darüber zu beraten, ob die Partei die Grünen oder die FDP zu erneuten Sondierungen einlädt. Die Grünen hatten zuletzt immer wieder selbstbewusst betont, als Partner für ein Zweier-Bündnis zur Verfügung zu stehen. Bei einem kleinen FDP-Parteitag in Neumünster gestern stimmten die Delegierten nach Angaben von Landeschef Heiner Garg einstimmig dafür, der Union ein Angebot für Koalitionsgespräche zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 06:00 Uhr

Neue Bürgermeister für Bad Schwartau und Altenholz

In Altenholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Bad Schwartau im Kreis Ostholstein haben die Bürgerinnen und Bürger neue Verwaltungschefs gewählt: Die parteilose Katrin Engeln wird neue Bürgermeisterin von Bad Schwartau. Bei der Stichwahl kam sie auf 65 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Uwe Brinkmann musste sich mit 35 Prozent geschlagen geben. In Altenholz konnte sich Mike Buchau von der CDU durchsetzen und wird neuer Bürgermeister. Er erhielt 59,45 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent Matthias Fehrke (parteilos) kam auf 40,55 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 06:00 Uhr

Waffenfund bei Durchsuchung in Itzehoe

Bei einer Razzia in Itzehoe (Kreis Steinburg) wurden in der Nacht zum Sonntag Waffen gefunden. Nach Polizeiangaben hatte es einen länderübergreifenden Einsatz gegeben. In diesem Zusammenhang wurde ein Gebäude in der Sandstraße in Itzehoe durchsucht. Unterstützt vom Kampfmittelräumdienst konnten dort mehrere Waffen sicher gestellt werden. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 06:00 Uhr

THW Kiel gewinnt Nordduell bei der SG Flensburg-Handewitt

Das 106. Handball-Landesderby zwischen der SG Flensburg und dem THW Kiel konnten die Zebras für sich entscheiden. Die Kieler haben mit 28:27 bei der SG gewonnen. Damit konnten sie Platz zwei in der Tabelle verteidigen und einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machen. Die Flensburger haben vier Spieltage vor Saisonende vier Minuspunkte mehr als Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 06:00 Uhr

Wetter: Leichte Wolken, aber trocken

Heute gibt es immer wieder durchziehenden Wolkenfelder, dazwischen aber auch heitere Abschnitte. Erst zum Abend hin könnte es an der Elbe leichte Schauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Burg auf Fehmarn, 21 Grad in Eckernförde und bis 24 Grad in Mölln. Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 16 Grad auf Fehmarn und 23 Grad in Siebenbäumen.

