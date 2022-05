Stand: 17.05.2022 20:41 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 582,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 582,4 (Vortag: 615,7). Innerhalb eines Tages wurden 4.452 Neuinfektionen (Stand: 17.5.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 712.293. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 609.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.503. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:00 Uhr

Sondierungsgespräche in Kiel gestartet

Wer regiert künftig mit wem? Neun Tage nach der Landtagswahl haben nach den ersten Sondierungsgespräch sowohl die Grünen als auch die FDP von vielen Übereinstimmungen mit der CDU gesprochen. Geht es nach dem Willen von CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther, dann würde er das Jamaika-Bündnis gerne fortsetzen. Doch die Grünen präferieren ein Zweierbündnis. Die Gespräche hätten gezeigt, dass es eine gute Perspektive gebe, konsequenten Klimaschutz in Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit umzusetzen. Und auch die FDP ist nicht der größte Jamaika-Verfechter. Die klare Präferenz sei schwarz-gelb, machte Heiner Garg für die Liberalen nach den Gesprächen deutlich. Aber man sei offen für weitere Möglichkeiten - auch gemeinsam in Jamaika. Günther unterstrich, es gebe eine größere inhaltliche Nähe zur FDP bei bestimmten Themen, wichtig sei ihm am Ende, dass eine Regierung eine klare CDU-Handschrift trage. Bereits in dieser Woche möchte Günther die Sondierungsgespräche zu einem Ende zu führen. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 20:00 Uhr

Jubiläum: Dänische Prinzessin besucht Duborg-Skolen

Das Gymnasium der dänischen Minderheit in Flensburg, die Duborg-Skolen, feiert Jubiläum. Zum Festakt am Montagvormittag war auch Prinzessin Benedikte, die Schwester der dänischen Königin zu Gast. Laut Schulleiter Heino Ackedamm wartet man schon seit Jahren auf den Besuch der Prinzessin, der wegen Corona immer wieder verlegt werden musste. Gefeiert wurde in der Aula der Schule und Prinzessin Benedikte fühlte sich sichtlich unterhalten. Immer wieder huschte ein Lächeln über ihr Gesicht - so auch beim selbstgeschriebenen Song von Justus Löwe. Der Elftklässler hatte später sogar die Chance, mit der Prinzessin zu sprechen. Lachend berichtet er: "Sie hat mir die Hand gegeben und gesagt, dass sie es geil fand." Die Duborg-Skolen hat eine große Bedeutung für die dänische Minderheit in der Stadt. Jedes Jahr machen hier mehr als 100 Schüler ihr dänisches Abitur. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:30 Uhr

44 Millionen Haushaltsplus

Die Stadt Lübeck schließt ihren Haushalt 2021 mit einem Plus: Das Jahresergebnis beläuft sich nach Angaben der Hansestadt auf knapp 44 Millionen Euro, obwohl die Stadt ursprünglich von einem Minus ausgegangen war. Gründe für das Plus sind zum einen die Einnahme von mehr Gewerbe- und Einkommenssteuern und zum anderen der Verkauf von Grundstücken. Außerdem hatte die Stadt zu viel Geld für die Versorgung der Beamten zurückgelegt. Es ist das siebte Jahr in Folge, dass die Stadt ihren Haushalt mit einem Plus beendet. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:30 Uhr

Frau kommt nach Tauchgang in der Ostsee ums Leben

Das Tauchunglück hat sich am vergangenen Sonnabend knapp neun Kilometer östlich der Insel Fehmarn ereignet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck am Dienstag mitteilten. Die 34-Jährige aus Niedersachsen war mit einer Gruppe von vier Tauchern unter Wasser. Nach dem Auftauchen musste sie aus zunächst unbekannten Gründen wiederbelebt werden. Die erfahrene Taucherin starb später auf dem Seenotkreuzer "Bremen" auf dem Weg zum Hafen Burgstaaken auf Fehmarn. Die Leiche der Frau soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft rechtsmedizinisch untersucht werden. Das Tauchgerät wurde zur Überprüfung sichergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:00 Uhr

Ausgrabungen alter Siedlungen im Raum Süderbrarup

Das Thorsberger Moor in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) gehört zu den archäologischen Hotspots in Schleswig-Holstein. Schon im 19. Jahrhundert wurden dort etliche Waffen aus früheren Zeiten geborgen. Im nahen Umfeld haben Archäologen nun zwei Siedlungen entdeckt - dort, wo demnächst der Gewerbepark Brebel und ein Neubaugebiet in Norderbrarup entstehen sollen. "Wir haben eine ländliche Siedlung mit bislang vier Häusern gefunden, von denen wir drei ausgegraben haben. Beim vierten wissen wir, wo es liegt," erklärt Grabungsleiter Rolf Schulze. Er vermutet weitere Häuser. Die zweite Siedlung in Norderbrarup wird von den Archäologen als bedeutend für die Wikingerzeit eingeordnet. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 12:00 Uhr

Bundesverfassungsgericht: Bettensteuer zulässig

Städte und Gemeinden dürfen von privaten Übernachtungsgästen eine sogenannte Bettensteuer verlangen. Die örtlichen Abgaben seien mit dem Grundgesetz vereinbar, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das Gericht wies Verfassungsbeschwerden von Hoteliers aus Hamburg, Bremen und Freiburg zurück. Die Steuer belaste die betroffenen Betriebe nicht übermäßig, begründeten die Karlsruher Richter ihre Entscheidung. Auch eine Bettensteuer für berufliche Übernachtungen sei verfassungsgemäß. Damit wäre es möglich, die Abgabe auf sämtliche Hotelübernachtungen auszuweiten. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 11:00 Uhr

Nach Schlägerei in Heide: Polizei fordert mehr Behörden-Zusammenarbeit

Der Heider Polizeichef Ulrich Kropp fordert ein gemeinsames Vorgehen der Behörden nach Schlägereien mit Körperverletzung und Raubdelikten am Südermarkt. Die Polizei allein könne die Probleme nicht lösen, so Kropp. Am Freitagabend war es in der nahegelegenen Marktpassage zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen, dabei war ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Er befindet sich laut Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:00 Uhr

Höhere Kosten für Eishersteller und Kunden

Eishersteller in Schleswig-Holstein begründen Preissteigerungen mit gestiegenen Rohstoff-Kosten: Sowohl die Eisrohmasse als auch das Verpackungsmaterial sei deutlich teurer geworden, berichten Eismacher NDR Schleswig-Holstein. Deswegen kostete eine Kugel Eis nun vielerorts mehr. Im europäischen Vergleich sei Eis bei uns noch sehr günstig, so die Sprecherin eines Eisherstellerverbands. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 06:30 Uhr

Tourismusbranche in SH zieht positive Bilanz

Der Tourismus in Schleswig-Holstein ist so gut wie in keinem anderem Bundesland durch die Pandemie gekommen. Dem Tourismusbarometer des Sparkassen- und Giroverbandes zufolge gab es im vergangen Jahr insgesamt 32,4 Millionen Übernachtungen im Land. Das sei zwar ein Rückgang gegenüber 2019 um zehn Prozent, im Vergleich zu anderen Bundesländern sei das aber nur ein geringer Verlust, so der Tourismusverband SH. Dennoch leide das Gewerbe unter stetigem Personalmangel. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 06:30 Uhr

Schleswig-Holstein weiterhin pro Neun-Euro-Ticket

Ab Juni soll das Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr gelten. Schleswig-Holstein möchte weiterhin dafür stimmen. Baden-Württemberg, Bayern und auch Mecklenburg-Vorpommern kritisieren dagegen den Vorschlag. Sie fordern weitere finanzielle Mittel vom Bund für den Nahverkehr. Ohne zusätzliches Geld für eine nachhaltige Gestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) mache das Neun-Euro-Ticket als Anreiz keinen Sinn, so Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD). | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 07:30 Uhr

