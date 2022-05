Stand: 16.05.2022 08:22 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Prozessauftakt um tote Frau an der A7

Vor dem Landgericht Flensburg beginnt heute der Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau an der A 7 bei Lürschau (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Angeklagte soll auf einem Standstreifen im Auto mit einem Messer mehrfach auf seine Frau eingestochen haben. Dann drängte er sie laut Anklage in Richtung Fahrbahn, dort wurde sie von einem Lkw erfasst und starb noch am Unfallort. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:00

Explosion auf Fehmarn

In Landkirchen auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist am Samstagnachmittag ein Gastank an einem Wohngebäude explodiert. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war der Tank nicht mehr in Benutzung und die Besitzer wollten ihn reinigen. Dabei sei es zu einer Reaktion gekommen. Eine Person wurde verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr füllten den Tank mit Wasser. Zu weiteren Schäden kam es nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30

Geflügelpest in Nordfriesland

In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das teilten das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt sowie der Kreis Nordfriesland mit. Es handelt sich dabei um das Virus des Subtyps H5N1. Betroffen ist demnach eine Hobby-Geflügelhaltung mit 17 Hühnern und Enten. Alle Hühner und Enten wurden noch am Wochenende getötet. Das betroffene Gebiet ist jetzt in einem Radius von drei Kilometern Sperrbezirk. Außerdem hat das Veterinäramt des Kreises Nordfriesland mit einem Radius von zehn Kilometern eine Überwachungszone eingerichtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30

Bahn-Störung fast komplett behoben

Nach dem Kabelbrand in Hamburg fahren die Züge seit heute wieder weitgehend planmäßig. Laut Bahn kann es bei einzelnen Zügen noch zu Abweichungen vom Fahrplan kommen. Fahrgäste werden deshalb gebeten, sich vor Reisebeginn zu informieren. Bei einem Brand in der Nacht zu Freitag war nach Angaben der Bahn ein dickes Kupferkabel beschädigt worden. Dies führte zu Ausfällen und Verspätungen im Fernverkehr, betroffen war vor allem der Norden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 07:00

Reaktionen aus SH auf Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seinem Parteikollegen Hendrik Wüst zum klaren Wahlsieg gratuliert. Die CDU habe von den Wählerinnen und Wählern nun den Auftrag zur Bildung einer Regierung bekommen. Die Grünen, die schon in Schleswig-Holstein große Erfolge feiern konnten, sprechen von einem sensationellen Ergebnis für ihre Partei. Schwarz-gelb sei abgewählt worden, so Co-Spitzenkandidatin Aminata Touré. Innerhalb von nur sieben Tagen hätten gleich zwei grüne Landesverbände ihre historisch besten Ergebnisse einfahren können. Ganz anders die Reaktion der FDP: Landeschef Heiner Garg sagte, das Abschneiden der Liberalen bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen sei bitter. Wie auch in Schleswig-Holstein verloren die Freien Demokraten deutlich und schaffen es nur knapp in den Landtag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 07:00

Nordsee-Kollektiv sucht Gastro-Personal

Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel in der Hotel- und Gastrobranche - das ist das Ziel des Nordsee-Kollektivs in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Drei große Hotels und zwei Restaurants haben sich zusammen geschlossen, um gemeinsam neue Mitarbeiter anzuwerben und auch zu behalten. Allein in diesen fünf Betrieben gibt es derzeit 25 offene Stellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 05:30

Bauarbeiten auf der A1

Im Großraum Lübeck dürfte der Start in die Woche für viele Pendler gleich mit einer Geduldsprobe losgehen: Auf der A1 zwischen Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) und Reinfeld (Kreis Stormarn) werden Markierungsarbeiten in Fahrtrichtung Süden durchgeführt. Eine Vollsperrung gibt es zwar nicht, aber verengte Spuren und Tempolimits. Die Arbeiten sollen bis Dienstag dauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2022 19:30 Uhr

Niederlage für Holstein Kiel

Beim Saisonabschluss in der zweiten Fußball-Bundesliga kamen die "Störche" nicht über ein 1:3 gegen den SV Sandhausen hinaus. "Dass wir gerne auch das letzte Saisonspiel gewonnen hätten, ist selbstredend, aber dafür waren wir in der Gesamtleistung zu schlecht", wurde Geschäftsführer Uwe Stöver auf der KSV-Homepage zitiert. "Wichtig ist, dass wir Platz neun gehalten haben. Die Gesamtarbeit in der Rückrunde steht für mich über dem heutigen Ergebnis. Die guten Leistungen aus der Rückserie gilt es mit in die neue Saison zu nehmen." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2022 19:00 Uhr

Wetter: Erst sonnig - am Abend Regen möglich

Heute ziehen zwar mehr Wolken über das Land, es bleibt aber meist freundlich und sonnig. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu. Am späten Abend kann es in Elbnähe regnen oder gewittern. Ansonsten bleibt es fast in ganz Schleswig-Holstein trocken. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 18 Grad direkt an der Ostsee, 20 Grad in Kiel bis 25 Grad in Lauenburg/Elbe, vereinzelt leicht darüber. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 06:00

