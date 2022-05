Stand: 05.05.2022 07:29 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

TV-Triell der Spitzenkandidaten in SH im fairen Ton

Kurz vor der Landtagswahl haben die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen am Mittwochabend im NDR Fernsehen über landespolitische Themen wie Verkehr, Bildung, Klimaschutz, Wirtschaft und Soziales diskutiert. Die Diskussion führten die drei Spitzenkandidaten ohne scharfe Attacken. Thomas Losse-Müller (SPD) betonte die Notwendigkeit, kräftig in Klimaschutz und die Entlastung der Eltern von Kita-Gebühren zu investieren. In normalen Jahren seien im Haushalt 500 Millionen Euro im Jahr übrig. Monika Heinold (Grüne) verwies darauf, dass in der mittelfristigen Finanzplanung jährlich 200 Millionen Euro fehlten. Sie kritisierte den finanzpolitischen Kurs der SPD. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hob hervor, es sei nötig, die Wirtschaftskraft des Landes zu stärken. Er warf Herausforderer Losse-Müller unerfüllbare Versprechen vor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:00 Uhr

Kreis Nordfriesland bekommt mobile Tafel

Die Husumer Tafel wird als erste Tafel in Schleswig-Holstein mobil. Ein Transporter soll künftig vielen Bedürftigen im Süden des Kreises helfen. In den kommenden Tagen werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer geschult, ehe die Husumer Tafel dann Mitte Mai zum ersten Mal rollt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:00 Uhr

Auto und Schuppen brennen in Wilster

In Wilster (Kreis Steinburg) hat es am frühen Morgen innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Mal gebrannt. Nach Feuerwehrangaben geriet um kurz nach 1 Uhr ein Auto in Brand, das Fahrzeug wurde dabei völlig zerstört. Wenige Minuten später ging ein Schuppen in Flammen auf. Hier konnte das Feuer gelöscht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:00 Uhr

Streik: Sportvereine in Schwentinental beklagen marode Sportstätten

In Schwentinental (Kreis Plön) streiken heute die beiden Vereine in der Stadt. Der TSV Klausdorf und der Raisdorfer TSV wollen so auf die aus ihrer Sicht maroden Sportstätten aufmerksam machen. Von der Politik komme zu wenig finanzielle Unterstützung, heißt es. Schwentinentals Bürgermeister Thomas Haß (parteilos) wies den Vorwurf zurück. Laut dem zuständigem Innenministerium müssen im Land etwa ein Drittel aller Sportanlagen saniert werden. Seit 2015 sind dafür demnach bereits rund 50 Millionen Euro an die Kommunen gegangen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz stagniert bei 842,4

Innerhalb eines Tages wurden in Schleswig-Holstein 4.834 Corona-Neuinfektionen registriert. Der Kreis Steinburg hat die höchste Inzidenz mit 1.294,5, die niedrigste der Kreis Pinneberg mit 562,0. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 673.177. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:00 Uhr

Grippesaison in SH weitestgehend ausgefallen

Die Grippe hat im vergangenen Winter kaum eine Rolle in Schleswig-Holstein gespielt. Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts wurden nur 214 Infektionen registriert, vor der Pandemie waren es mehr als 4.200 Grippe-Infektionen in einer Saison. Nach Einschätzungen der AOK Nordwest ist eine große Grippewelle wegen Abstands- und Hygieneregeln sowie Kita- und Schulschließungen ausgeblieben. Experten der Krankenkasse gehen allerdings davon aus, dass sich die Grippe im kommenden Winter wieder stärker durchsetzen könnte, falls das gesellschaftliche Leben ohne Coronabeschränkungen fortgeführt wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken

Heute gibt es neben zeitweiligem Sonnenschein auch einige, zum Teil kompaktere Wolken. Es ist weitgehend trocken, gebietsweise auch mal länger wolkig. Zur Nordsee und an der Unterelbe scheint die Sonne am längsten. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Hörnum auf Sylt und bei 18 Grad in Grambek. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 06:00 Uhr

