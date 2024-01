Stand: 30.01.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Warnstreiks im Nahverkehr am Freitag - Ausmaße in Südholstein unklar

Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. Wie groß das Ausmaß des Streiks in Südholstein sein wird, ist laut den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) noch nicht klar. Sobald es dazu mehr Informationen gebe, wolle man über alle möglichen Kanäle darüber informieren. Der VHH betreibt unter anderem in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn zahlreiche Stadt- und Regionalbuslinien. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

Menschen wollen Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen

In Südholstein sind heute mehrere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geplant. In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) soll am Vormittag ein "Zeichen gegen Hasser und Hetzer" gesetzt werden, so das Motto der Veranstaltung. In Wedel (Kreis Pinneberg) findet am Abend eine Demonstration unter dem Motto "Wedel steht auf" statt. Ein Demozug vom Rathausplatz durch die Bahnhofstraße zum Wedeler Hafen ist geplant. Laut Polizei werden 1.000 Demonstrantinnen und Demonstraten erwartet, weshalb es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen könne. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

Erste Frösche und Kröten machen sich auf zum Laichen

Wegen des frühlingshaften Wetters machen sich in Südholstein bereits die ersten Frösche und Kröten auf zu ihren Laichgebieten. Dass sich die Tiere immer früher auf den Weg machen, liege am Klimawandel, sagt Ole Eggers vom BUND Schleswig-Holstein: "Amphibien haben ja keinen Kalender, sie können das nur anhand des Sonnenstandes und der Wärme messen, ob das für sie Zeit ist, loszuwandern." In Hamburg sei das noch stärker zu spüren, da es in der Stadt etwa ein bis zwei Grad wärmer sei als im Umland. Die meisten Tiere würden in Schleswig-Holstein jedoch erst in ein bis zwei Wochen unterwegs sein. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

