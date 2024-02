A21 zwischen Leezen und Schwissel wieder frei Stand: 01.02.2024 09:09 Uhr Laut der Autobahngesellschaft des Bundes sind die Bauarbeiten in diesem Abschnitt abgeschlossen - am Donnerstag wurden die Absperrungen auf der Fahrbahn Richtung Bargteheide abgebaut. An der A1-Anschlussstelle Reinfeld verzögern sich indes die Arbeiten um mehrere Monate.

Die A21 war am Donnerstag nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes zwischen den Anschlussstellen Schwissel und Leezen (Kreis Segeberg) in Richtung Bargteheide gesperrt. Nachdem die Bauarbeiten trotz schwieriger Witterungsverhältnisse erfolgreich abgeschlossen werden konnten, musste am Donnerstag noch die Verkehrssicherung in dem Abschnitt abgebaut werden. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Bad Oldesloe-Nord (Kreis Stormarn) umgeleitet.

Anschlussstelle Leezen ab Freitag wieder komplett frei

Auf der Fahrbahn in Richtung Kiel werden die aufgestellten Absperrungen und Schilder am Freitag im laufenden Verkehr abgebaut, hieß es von der Autobahn GmbH. Nach dem Abschluss kann dann auch die Anschlussstelle Leezen wieder vollständig genutzt werden.

Insgesamt wird die A21 zwischen Bad Segeberg und Bad Oldesloe bis 2025 in verschiedenen Abschnitten instand gesetzt. Gleichzeitig wird bis 2026 die B404 zwischen Klein Barkau und Löptin (Kreis Plön) vierspurig zur A21 ausgebaut.

A1: Auf und Abfahrt Reinfeld noch Monate gesperrt

An der A1-Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) verzögern sich dagegen die dortigen Bauarbeiten um mehrere Monate. Das teilte die Autobahn GmbH auf NDR-Anfrage mit. Seit März vergangenen Jahres sind die Auf- und Abfahrt der A1 in Fahrtrichtung Lübeck bereits gesperrt, weil eine Brücke abgerissen und neu gebaut werden soll. Im vergangenen November sollten die Arbeiten eigentlich beendet sein. Schlechtes Wetter mit Frost, Schnee und viel Regen habe die Bauarbeiten jedoch wochenlang blockiert, erklärte die Autobahn GmbH. Nun sollen sie erst im März abgeschlossen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A21 Straßenbau Kreis Segeberg Straßenverkehr