Erst Feuer, dann Wasserschaden: Kita und Schule in Kummerfeld bleiben zu

Die Bilsbek-Grundschule und die angrenzende Kita in Kummerfeld im Kreis Pinneberg bleiben am Montag weiter geschlossen: Nach einem Brand in der vergangenen Woche hat das Löschwasser der Feuerwehr einen Wasserschaden verursacht. Es gibt deshalb auch heute nur eine Notbetreuung. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

A21 wegen Fahrbahnsanierung gesperrt

Die A21 in Richtung Bargteheide ist zwischen Bad Oldesloe-Nord (beide Kreis Stormarn) und Schwissel (Kreis Segeberg) seit 7 Uhr gesperrt. Laut Autobahn GmbH Nord muss die Fahrbahn saniert werden. Die Sperrung soll noch bis 17 Uhr andauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Kino in Bad Segeberg geräumt: Dach drohte einzustürzen

Besucher eines Kinos in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) haben das Gebäude am Sonntagnachmittag verlassen müssen. Das Flachdach des Lichtspielhauses drohte einzustürzen, nachdem ein Träger gerissen war. Nach Angaben der Feuerwehr musste das Gebäude nach entsprechenden Prüfungen von Statikern geräumt werden. Offenbar hatte das Dach der Schnee- und Tauwasserlast der vergangenen Tage nicht standgehalten. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 07:00 Uhr

Mutmaßliche Autoattacke bei AfD-Veranstaltung: Plädoyers erwartet

Der Prozess um eine mutmaßliche Autoattacke am Rande einer AfD-Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) nähert sich offenbar dem Ende. Heute könnten vor dem Landgericht in Kiel die Plädoyers gesprochen werden. Vor mehr als drei Jahren war ein 19 Jahre alter Mann mit einem Auto in eine Gruppe von vier Menschen gefahren und hatte sie dabei verletzt. Es waren Demonstranten, die in Henstedt-Ulzburg gegen eine AfD-Veranstaltung auf die Straße gegangen waren. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die Gegendemonstranten bewusst angefahren zu haben. Ihm wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 06:00 Uhr

