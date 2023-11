Stand: 20.11.2023 09:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Lübeck: Prozess gegen Geldautomatensprenger

Vor dem Lübecker Landgericht startet heute ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Geldautomatensprenger. Der 22-Jährige soll zusammen mit bisher unbekannten Komplizen vor einem halben Jahr in einem Einkaufszentrum in Oststeinbek (Kreis Stormarn) zwei Bankautomaten aufgesprengt haben. Etwa 190.000 Euro haben sie laut Staatsanwaltschaft aus den Automaten gestohlen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 06:00 Uhr

Deutscher Vizemeister im Billard-Eurokegel kommt aus Wedel

Hans-Jörg Schröder vom Billardclub Wedel im Kreis Pinneberg ist am Wochenende Deutscher Vizemeister im Billard-Eurokegel geworden. Bei dieser Spielart vom Billard müssen Kegel in der Mitte des Tisches umgestoßen werden. Im Halbfinale des Turniers in Hessen besiegte der Wedeler den klar favorisierten amtierenden Deutschen Meister. Im Finale musste er sich dann Ronny Neumann aus Sachsen geschlagen geben. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 08:30 Uhr

"Gewalt kommt nicht in die Tüte": Bäckereien in SH starten Aktion

Knapp 40 Bäckereibetriebe in Schleswig-Holstein starten heute die Aktion "Gewalt kommt nicht in die Tüte". Auf speziell bedruckten Tüten ist in dieser Woche unter anderem die Nummer des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" zu finden, die 116 016. Das erste Mal gab es die Aktion vor 20 Jahren, damals noch nur im Kreis Pinneberg. Laut Bundeskriminalamt wird in Deutschland etwa alle zwei Minuten ein Mensch Opfer häuslicher Gewalt, meistens sind es Frauen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2023 06:00 Uhr

