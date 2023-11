Kinder und Jugendliche in SH wählen ihre Vertreter Stand: 14.11.2023 16:45 Uhr Kinder und Jugendliche können ab Montag in 56 Städten und Gemeinden im Land per Briefwahl über ihre Interessenvertretung abstimmen. Dafür stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten aus derselben Altersklasse zur Wahl. Die Initiative "#LaWa_SH" hatte zur Wahl aufgerufen.

Etwa 87.600 Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein haben vom 20. November bis 26. November die Wahl: Wer soll sich politisch in ihrer Stadt oder Gemeinde für sie engagieren und ihre Interessen vertreten? Das Wahlalter ist in den Kommunen sehr unterschiedlich und reicht von sechs bis zu 24 Jahren. Durch die Wahl der kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen sollen die jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger im Land an das demokratische System herangeführt werden und Politik vor Ort mitgestalten.

Touré: Engagement von Kindern und Jugendlichen wird gehört

Das Engagement werde in der Politik gehört und habe Gewicht, unterstrich Jugendministerin Aminata Touré. Die Grünen-Politikerin sei beeindruckt von den jungen Menschen in den kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen: "Sie bringen entscheidende Ideen ein, die unsere Gesellschaft gestalten und aktiv in Städten und Gemeinden Veränderung bewirken." Nach Angaben des Jugend- und Sozialministeriums des Landes ermöglicht die Einbindung der Jüngsten zudem einen Blick in die Zukunft, um die daraus folgenden Debatten und Herausforderungen auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren.

Spielend Demokratie erlernen und verstehen

Der Landesbeauftragte für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann, betonte, wie wichtig es sei, dass Kinder und Jugendliche sich vor Ort beteiligen. "Wenn man vor Ort in der Gemeinde um gute Lösungen ringt, erlernt man die Kernprinzipien des demokratischen Interessensaustausches", so Meyer-Heidemann. Kinder und Jugendliche könnten so die politische Ordnung durch ihr eigenes Handeln kennenlernen und verstehen.

Gewählt wird zum Jahrestag der UN-Kinderrechtskonventionen

Die Vertreterwahlen werden alle zwei Jahre von den über 50 kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen in Schleswig-Holstein zum Jahrestag der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention am 20. November 1989 organisiert. Sie finden 2023 bereits zum vierten Mal statt. Schirmherr der Initiative ist Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU).

