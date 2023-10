Stand: 26.10.2023 16:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Klage gegen Enteignung für LNG-Pipeline abgewiesen

Niederlage für zwei Landwirte aus dem Kreis Steinburg vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig: Das Gericht hat am Donnerstag ihre Klage gegen die temporäre Enteignung für den Bau der LNG-Pipeline zwischen Brunsbüttel und Hetlingen abgewiesen. Die zeitweilige Enteignung durch das Land war notwendig gewesen, um die ersten Rohre durch privates Ackerland zu verlegen. Ihre Klage begründeten die beiden Landwirte damit, dass so bereits Fakten geschaffen wurden, bevor der Bau genehmigt wurde. Das Bundesverwaltungsgericht betonte zwar, dass es diese zeitweise Enteignung durchaus kritisch bewerte, aber als verfassungsgemäß einstufe. Trotz der Niederlage vor Gericht wollen die Kläger zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, um dann gegebenenfalls weiter dagegen vorzugehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 17:00 Uhr

Suck'sche Kate nicht mehr unter Denkmalschutz

Das Reetdachhaus Suck‘sche Kate in Glinde im Kreis Stormarn steht nach dem Brand im Juli nicht mehr unter Denkmalschutz. Das ist nach einer Anfrage des SPD-Abgeordneten Martin Habersaat an die Landesregierung am Donnerstag bekannt geworden. Die Kate war im Juli komplett niedergebrannt. Laut dem Land ist dabei auch die komplette Fachwerkkonstruktion zerstört worden. Damit sei nicht mehr genug vom Gebäude übrig, um den Denkmalwert zu erhalten. Was mit dem Grundstück passiert, könne den Eigentümer nun in Absprache mit der Stadt entscheiden. Die Brandursache ist nach wie vor ungeklärt. Viele Bürger hatten in den vergangenen Jahren für den Erhalt der Suck'schen Kate gekämpft, der Eigentümer hatte das Gebäude verfallen lassen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 16:30 Uhr

Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) sind erneut Täter mit einem sogenannten Schockanruf erfolgreich gewesen. Laut Polizei gaben sie sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts Hamburg aus. Sie behaupteten, die Tochter des Paares sei in Untersuchungshaft, könne aber gegen Kaution entlassen werden. Das Paar zahlte daraufhin einen mittleren fünfstelligen Betrag. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 16:30 Uhr

Sperrung der L92

Seit Donnerstagmorgen ist die L92 bei Großensee im Kreis Stormarn komplett gesperrt. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an der Fahrbahn, so der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Um die Bauarbeiter zu schützen, sei eine Vollsperrung bis 18 Uhr in beide Fahrtrichtungen notwendig. Das Straßenbauamt empfiehlt, die Baustelle weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

Autofahrer in Glinde: Teuerster Tankstopp seines Lebens

In Glinde im Kreis Stormarn hat ein Autofahrer am Mittwochmittag für einen Schaden an einer Tankstelle gesorgt: Nachdem er bezahlt hatte, fuhr er los - jedoch samt Zapfpistole, die noch im Auto steckte. Die Zapfanlage wurde dabei beschädigt und mehrere Liter Diesel traten aus. Mitarbeiter der Tankstelle konnten das Auslaufen aber schnell stoppen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und streute den ausgelaufenen Diesel mit Bindemitteln ab. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

Jugendliche aus Tornesch entwickeln Havarie-Frühwarnsystem

In diesem Jahr sind so viele Containerschiffe auf den Meeren unterwegs, wie noch nie zuvor. Das teilten die Vereinten Nationen mit. Die 14- und 17-jährigen Brüder Lennart und Louis Ruhe aus Tornesch im Kreis Pinneberg arbeiten an einem Havarie-Frühwarnsystem. Am Dienstag waren sie in Hamburg beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zu Gast, um ihr Projekt vorzustellen. Mit dabei war Schifffahrtsnavigationsexperte Stefan Ruff: "Diese Entwicklung, die sie da machen, ist total spannend." In zwei Wochen geht es für die Brüder nach Panama. Da vertreten sie mit ihrem System Deutschland beim Weltfinale der Robotik-Olympiade. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

