Stand: 27.10.2023 15:45 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Städtebauförderung: 10 Millionen Euro für Südholstein

Die Stadt Ahrensburg im Kreis Stormarn bekommt im Rahmen der Städtebauförderung etwa fünf Millionen Euro von Bund und Land. Mit dem Geld sollen Baumaßnahmen in der Innenstadt und rund ums Ahrensburger Schloss bezahlt werden, teilt das Land mit. Und auch Bad Oldesloe, Schenefeld, Barmstedt und Trappenkamp erhalten zum Teil Millionenbeträge, um beispielsweise ihre Ortskerne attraktiver zu machen. Insgesamt gehen mehr als 10 Millionen Euro nach Südholstein. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 16:30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall in Norderstedt

Auf der L284 in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am Freitagmorgen ein Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der 52-Jährige aus Henstedt-Ulzburg starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei war ein Auto vor ihm in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Der Lkw geriet daraufhin auf die Fahrbahn des Mannes und schob sein Auto in den Graben. Der mit Kies beladene Sattelzug kippte auf das Auto. Vier weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Schleswig-Holstein-Straße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt, inzwischen ist sie wieder frei. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 16:30 Uhr

Großbrand in einer Maschinenhalle in Westerhorn

Etwa 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr haben bis in die Nacht hinein einen Großbrand in einer Maschinenhalle in Westerhorn im Kreis Pinneberg gelöscht. Laut Leitstelle war das Feuer am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, verletzt wurde niemand. Zwei Wohnmobile, ein Boot und ein Anhänger sind zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei mittlerweile auf etwa eine halbe Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 14:00 Uhr

Wohnen in Südholstein am teuersten

Je näher an Hamburg, desto höher die Wohnkosten - das geht aus einer aktuellen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervor. Demnach ist das Leben in Südholstein - in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - landesweit am teuersten. In Stormarn liegen die Wohnkosten rund 13 Prozent über dem bundesweiten Schnitt, in Pinneberg gut 12 Prozent und in Segeberg rund 9. Hamburg selbst ist mit 36 Prozent über dem bundesweiten Schnitt noch deutlich teurer. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Pinneberg: Bürgermeister-Stichwahl

Wer neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister in Pinneberg wird, entscheidet sich am kommenden Sonntag in einer Stichwahl. Unterstützt von CDU und Grüne tritt Christdemokrat Marco Bröcker an. Er ist aktuell Rathaussprecher in Pinneberg. SPD, FDP und die Wählergemeinschaft Buntes Pinneberg unterstützen den parteilosen Thomas Voerste, Fachbereichsleiter im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die aktuelle Bürgermeisterin Urte Steinberg gibt ihr Amt auf eigenen Wunsch ab. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Ausstellung 30 Jahre Paulinchen e.V.

Vor 30 Jahren wurde in Norderstedt (Kreis Segeberg) der Verein Paulinchen gegründet. Mittlerweile setzt er sich bundesweit für Kinder mit Brandverletzungen und ihre Familien ein - und das über Jahre, wie am Wochenende eine Fotoausstellung anlässlich des Jubiläums zeigt. "Es kann sich immer etwas ändern und die jungen Erwachsenen haben Probleme mit den Narben, sodass sie wieder in ärztliche Behandlung müssen. Oder es tritt auf einmal auf, dass sie dann spüren: Psychisch habe ich das noch gar nicht verkraftet." Die Ausstellung zeigt die Geschichten von 17 heute erwachsenen "Paulinchen Kindern" - zu sehen in der Circle Culture Gallery in Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.10.2023 | 16:30 Uhr