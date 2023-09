Stand: 26.09.2023 09:38 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Neue Informationen zur S-Bahnlinie 4

Die S-Bahnlinie 4, die künftig von Hamburg bis nach Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) fahren soll, geht in die nächste Phase. Seit Dienstag liegen für den Planungsabschnitt drei, von der Landesgrenze bis nach Ahrensburg (Kreis Stormarn), die genauen Planungsunterlagen aus. Betroffene haben nun sechs Wochen lang Zeit, Einwendungen gegen Pläne vorzubringen. Unter anderem geplante meterhohe Lärmschutzwände haben bereits für viele Diskussionen in Ahrensburg gesorgt. Die Stadt will nun auf Details schauen, sagte Bürgermeister Eckart Boege (SPD). "Es geht im Wesentlichen um die Themen Stadtbild, also was machen die Lärmschutzwände mit unserer Stadt? Wir werden uns die notwendigen Bauwerke anschauen." Am Mittwochabend findet in Ahrensburg eine Einwohnerversammlung zu den Planungen für die S4 statt. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Landestrainer aus Großenaspe erhält Auszeichnung

In Kiel werden Dienstagnachmittag mehrere Schleswig-Holsteiner für ihre Verdienste im Bereich des Sports ausgezeichnet, darunter auch ein Südholsteiner. Carsten Krömer aus Großenaspe im Kreis Segeberg erhält eine der Sportplaketten des Landes für sein Engagement als Landestrainer der Schleswig-Holsteinischen Triathlon Union. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Verkehrskontrollen in der Region

In ganz Deutschland führt die Polizei am Dienstag Kontrollen zur Verkehrssicherheit durch - so auch in Südholstein. Seit dem frühen Morgen werden in Norderstedt (Kreis Segeberg) beispielsweise sogenannte Elterntaxis an Schulen kontrolliert. Weitere Aktionen gibt es unter anderem in Wedel und Pinneberg. Laut Polizei wird auch die Gurtpflicht, die Geschwindigkeit oder verbotene Smartphone-Nutzung überprüft. Mit dem landesweiten Kontrolltag nicht nur für Auto-, sondern auch für Fahrradfahrer wolle man für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren, so die Landespolizei. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

