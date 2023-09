Kontrolltag der Polizei: Tempo, Vorfahrt und Radwege im Blick Stand: 26.09.2023 05:00 Uhr Zum bundesweiten Verkehrskontrolltag am 26. September wird die Polizei in Schleswig-Holstein unter dem Motto "Rücksicht im Blick" von 7 Uhr an bis in den späten Abend hinein flächendeckend kontrollieren. Im Fokus: Unfall-Schwerpunkte.

Im vergangenen Jahr gab es besonders viele Verkehrsunfälle zwischen Autos und Fußgängern oder Radfahrern, so das Landespolizeiamt Kiel. 3.181 solcher Unfälle gab es demnach im letzten Jahr. Dabei wurden in Schleswig-Holstein knapp 250 Menschen schwer verletzt, 22 sind gestorben. Hauptunfallursachen waren Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren. Der Verkehrskontrolltag heute solle deshalb alle Verkehrsteilnehmenden sensibilisieren, Rücksicht aufeinander zu nehmen und sich an die Verkehrsregeln zu halten, so Polizeisprecher Marcel Schmidt.

Mit diesen Kontrollen ist in Schleswig-Holstein zu rechnen

Wo und was genau im Verkehr kontrolliert wird, ist je nach Ort unterschiedlich. Das entscheiden die jeweiligen Polizeidirektionen. Entschieden wird danach, was in der Vergangenheit zu den meisten Unfällen geführt hat. "Wir sind im ganzen Land unterwegs und kontrollieren schwerpunktmäßig an Stellen, wo wir wissen, dass häufig Verstöße stattfinden. Und wir sind natürlich auch bei Kindertagesstätten, Krankenhäusern, Schulen und so weiter im Einsatz", erklärt Marcel Schmidt vom Landespolizeiamt.

Weitere Informationen Mehr Verkehrstote und Unfälle in Schleswig-Holstein Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Verkehrstoten im Land deutlich angestiegen. Das geht aus dem Verkehrssicherheitsbericht 2022 hervor. mehr

In Norderstedt zum Beispiel wird direkt vor Schulen kontrolliert. In Pinneberg soll überprüft werden, dass niemand über rot fährt und in Kiel wird unter anderem der Radverkehr inspiziert. Doch auch Geschwindigkeitsmessungen und die Überprüfung von Vorfahrtsregeln finden laut Polizei im Land verteilt statt. Doch die Landespolizei weist darauf hin, dass es sich bei dem Kontrolltag nur um eine Ergänzung der ganzjährigen Präventionsarbeit handelt. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten das ganze Jahr über Rücksicht nehmen und vorsichtig sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.09.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Fahrrad