Norderstedt in Top Ten der "Smart Citys"

Die Stadt Norderstedt ist im Bereich Digitalisierung offenbar gut aufgestellt. Das zeigt eine aktuelle Studie zu sogenannten "Smart Citys". Dort belegt Norderstedt im bundesweiten Vergleich Platz 8 und verbessert sich damit um zwei Plätze. Mit diversen Projekten will Norderstedt das Leben durch moderne Technologien klimaschonender machen. Beispielsweise sollen Sensoren an Bäumen dabei helfen, effizienter zu bewässern. Bei der Erhebung untersucht eine Unternehmensberatung jedes Jahr mehr als 400 Kommunen. Norderstedt ist die einzige Stadt aus SH in den Top Ten. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Faulbrut-Sperrbezirk in Bargteheide aufgehoben

Im Kreis Stormarn sind immer wieder Bienenstöcke von der Amerikanischen Faulbrut bedroht. In und um Bargteheide gibt es jetzt aber Entwarnung: Vor fast 10 Monaten war dort ein Sperrbezirk eingerichtet worden, damit sich die bakterielle, tödliche Krankheit nicht unter anderen Bienenvölkern verbreiten kann. Der wurde nun aufgehoben, wie der Kreis mitteilte. Zwei weitere Sperrgebiete in Stapelfeld in Bad Oldesloe bestehen laut Kreis weiter. Die Faulbrut ist für Bienenlarven tödlich, für Menschen ist sie nicht gefährlich. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Landwirte protestieren gegen Agrarministerkonferenz

Zur Agrarministerkonferenz in Kiel sind heute mehrere Proteste geplant - unter anderem eine Demo von Landwirten mit etwa 500 Traktoren. Auch Landwirte aus dem Kreis Stormarn sind dabei. Auf der Förde soll es außerdem eine Demo mit 30 Fischkuttern geben. Thematisch wollen die Agraminister von Bund und Ländern unter anderem über den Umbau der Tierhaltung sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Kommunen bekommen Finanzhilfe bei Unterbringung Geflüchteter

Die Landesregierung und die Kommunalen Landesverbände haben sich darüber geeinigt, wie die vom Bund bereitgestellten 34 Millionen Euro für Flüchtlingskosten verteilt werden. Der überwiegende Teil soll an die Kommunen gehen. Christiane Küchenhof (SPD), Bürgermeisterin von Schenefeld (Kreis Pinneberg) und stellvertretende Vorsitzende des Städtebunds, sieht die Vereinbarung als fairen Kompromiss in schwierigen Zeiten, jedoch als keinen Grund zum Jubeln. Neben finanzieller Unterstützung sollten zur Entlastung unter anderem Geflüchtete ohne Bleibeperspektive nicht in die Kommunen verteilt werden, so Küchenhof. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 06:00 Uhr

