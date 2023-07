Stand: 27.07.2023 08:47 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Vier Verletzte nach Unfall auf A7

Auf der A7 hat es am späten Mittwochabend in Höhe Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) einen Unfall gegeben, der eine Suchaktion und Vollsperrung zur Folge hatte. Laut Polizei war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in Richtung Süden von der Straße abgekommen - es überschlug sich und geriet in Brand. Zwei weitere Autos konnten nicht rechtzeitig stoppen und prallten zusammen. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der 38 Jahre alte Fahrer des brennenden Autos wurde nach einer Suchaktion mit Hubschrauber und Hunden schließlich schwer verletzt in einem Gebüsch gefunden. Er kam ins Krankenhaus. Die A7 war in Höhe Henstedt-Ulzburg in Richtung Hamburg für mehrere Stunden komplett gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 09:00 Uhr

ATP Hamburg: Akugue aus Reinbek im Viertelfinale

Beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum hat die 19-jährige Noma Noha Akugue aus Reinbek (Kreis Stormarn) einen besonderen Erfolg gefeiert. Die Wildcard-Starterin steht im Viertelfinale und feiert damit ihren bislang größten Karriere-Erfolg. Sie schlug die Australierin Storm Hunter mit 0:6, 7:6, 6:4. Ebenfalls durchsetzen konnte sich Lokalmatador Alexander Zverev. Der Hamburger gewann gegen Maximilian Marterer mit 6:3 und 7:5. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 08:30 Uhr

Gehaltserhöhung bei Caterpillar

Nachdem im Frühjahr bekannt geworden ist, dass der Standort im Kreis Segeberg nicht geschlossen wird, gibt es jetzt eine Lohnerhöhung für die rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Caterpillar in Henstedt-Ulzburg. Ab August erhalten die Beschäftigten 300 Euro mehr Gehalt, einen Inflationsausgleich in Höhe von 2.000 Euro und einen zusätzlichen freien Tag, erklärt der Betriebsrat-Vorsitzende. Im Juli 2021 hatte Caterpillar zunächst die Schließung der Standorte in Kiel und Henstedt-Ulzburg verkündet. In zahlreichen Gesprächen einigte sich die Verhandlungskommission aus IG-Metall, Betriebsrat und Geschäftsführung darauf, beide Standorte weiterzuführen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 8:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

