A7: Vier Verletzte nach Unfall bei Henstedt-Ulzburg Stand: 27.07.2023 09:07 Uhr Bei Henstedt-Ulzburg sind gestern Abend laut Polizei drei Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. Vier Menschen wurden dabei verletzt - nach einem von ihnen suchte die Polizei mit Hunden und einem Hubschrauber.

Auf der A7 hat es am späten Mittwochabend in Höhe Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) einen Unfall gegeben, der eine Suchaktion und Vollsperrung zur Folge hatte. Laut Polizei war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in Richtung Süden von der Straße abgekommen - es überschlug sich und geriet in Brand. Zwei weitere Autos konnten nicht rechtzeitig stoppen und prallten zusammen - drei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Den 38 Jahre alten Fahrer des brennenden Autos konnten die Rettungskräfte zunächst nicht am Unfallort auffinden. Die Polizei leitete daher eine Suchaktion mit Hunden und einem Hubschrauber ein. Schließlich fanden die Beamten einen kaum ansprechbaren und schwer verletzten Mann in einem Gebüsch. Er kam ins Krankenhaus. Die A7 war in Höhe Henstedt-Ulzburg in Richtung Hamburg für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Fahrer möglicherweise betrunken

Die Ermittler untersuchen jetzt, was in der Zeit zwischen dem Unfall und dem Auffinden des 38-Jährigen geschah. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet, weil der Verdacht besteht, dass er betrunken unterwegs war. Zur Unfallursache gab die Polizei an, dass bei einer Geschwindigkeit von deutlich mehr als 200 Kilometern pro Stunde ein Reifen geplatzt sei.

