Abtreibungen: Ärztinnen und Ärzte in SH werden bedroht In Schleswig-Holstein werden zunehmend Frauenärztinnen und -ärzte bedroht, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder auch nur darüber informieren. Das ergab eine Recherche von NDR Schleswig-Holstein. Wird die Leistung auf der Internetseite veröffentlicht, steigt das Risiko für die Gynäkologen, sagt der Berufsverband.

von Doreen Pelz

77 Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein führen Schwangerschaftsabbrüche durch. Ein knappes Dutzend von ihnen wurde nach Angaben der Vorsitzenden des Berufsverbandes der Frauenärzte schon verbal und schriftlich angegriffen. Zum Beispiel werden persönlich adressierte Briefe und E-Mails mit Drohungen an die Praxen und Kliniken geschickt. Außerdem werden in der Nachbarschaft der Ärzte Flyer mit Beleidigungen verteilt. Viele Betroffene schweigen darüber, melden solche Vorfälle nicht. Viele Gynäkologen im Land führen Abtreibungen durch, aus Angst vor Abtreibungsgegnern informieren sie darüber aber nicht aktiv. Der Verband fordert deshalb von der Politik eine Aufklärungskampagne.

"Frau soll nicht selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden"

Die Wedeler Frauenärztin Britta Hildebrand fordet, dass der Paragraf 218 des Strafgesetzbuches abgeschafft wird. Der Paragraf besagt, dass in Deutschland ein Schwangerschaftsabbruch verboten ist - und bis zur 12. Schwangerschaftswoche nur in Ausnahmen straffrei bleibt, etwa nach einer Pflichtberatung bei einer staatlich anerkannten Stelle. "Politisch fühlt es sich für mich nach wie vor so an, dass es um die Macht von Männern über Frauen geht. Die Frau soll nicht selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden", sagt sie.

Auf Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruches hinzuweisen ist Risiko

Seit Anfang des Jahres wird Britta Hildebrand in E-Mails und Briefen bedroht, weil sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Das tut sie schon seit mehreren Jahren. Aber erst jetzt weißt sie darauf auf ihrer Internetseite hin. Bis Anfang des Jahres war es Frauenärztinnen und Ärzten untersagt, Patientinnen öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren. Es galt als Werbung.

Die Bedrohungen machen der Gynäkologin und ihrem Team zu schaffen. Gegenüber ihren Patientinnen versuchen sie sich nichts anmerken zu lassen. Den Menschen, die sie und ihre Arbeit infrage stellen und mit Bestrafungen drohen, versucht Britta Hildebrand selbstbewusst entgegenzutreten. "Wer noch nicht selber in der so entscheidenden Situation war, der kann da eigentlich nicht mitreden", sagt sie.

Berufsverband warnt vor organisierten Strukturen

Der Berufsverband für Frauenärzte rät davon ab, mit den Abtreibungsgegnern, den sogenannten Lebensrettern, in die Diskussion zu gehen. "Das sind sehr organisierte Strukturen. Da werden Adressen auf der Internetseite veröffentlicht. Es werden beleidigende Flyer in der Nachbarschaft der Praxen verteilt. Die sind auf jede logische Argumentation geschult", erklärt die Verbandsvorsitzende Doris Scharrel. Seit Jahren werden laut dem Verband radikale Abtreibungsgegner in Süddeutschland beobachtet. Inzwischen gebe es auch in Schleswig-Holstein eine Szene.

Viele haben Angst

"Wir fordern eine gemeinsame Aktion von Ärztevereinigung und Politik. Dafür stehe ich mit allen Ebenen in Kontakt. Wir müssen bessere Aufklärungsarbeit leisten", sagt Scharrel. Selbst bei internen Abfragen unter Gynäkologen habe die Hälfte der Befragten anonym auf eventuelle Abtreibungsleistungen geantwortet. Zu groß ist die Angst, öffentlich angegriffen zu werden. "Es fehlt das Vertrauen auf allen Ebenen", erklärt die Vorsitzende. So würden von 32 Gynäkologen in Flensburg, acht Abtreibungen vornehmen. Doch nur ein Arzt habe sich dafür in ein bundesweites Register eingetragen.

Praxen machen zu

Die betroffenen Frauen erfahren häufig nur über Beratungsstellen oder Mundpropaganda, an welchen Arzt oder welche Ärztin sie sich wenden können. Denn Gynäkologen müssen sowohl für operative als auch für medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche Zusatzqualifikationen nachweisen. Hinzu kommt laut Verband, dass in den kommenden Jahren viele Praxen in Schleswig-Holstein geschlossen werden - wegen Ruhestand. Oft gebe es auch den Fall, dass die nachfolgenden Ärztinnen oder Ärzte die notwendigen Zusatzqualifikationen für Abtreibungen nicht erwerben würden. Die betroffenen Frauen sind am Ende die Leidtragenden.

