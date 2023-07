Stand: 26.07.2023 09:38 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unterkunft in Ellerbek nach Brand vorerst nicht bewohnbar

Bei einem Feuer in Ellerbek (Kreis Pinneberg) in der Nacht zu Mittwoch ist eine Unterkunft für mehr als 40 Menschen stark beschädigt worden. Laut Feuerwehr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden. 25 Menschen wurden vorerst in einer Turnhalle untergebracht und werden vom DRK betreut. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von 200.000 Euro. Der Brand war in einer Küche im Obergeschoss der Unterkunft ausgebrochen. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Betriebsversammlung beim Autozulieferer Autoliv in Elmshorn

Knapp zwei Wochen nach der Ankündigung des Autozulieferers Autoliv, seinen Standort in Elmshorn zu schließen, wollen die Mitarbeitenden heute Vormittag bei einer Betriebsversammlung Antworten auf drängende Fragen erhalten. Rund 500 Menschen arbeiten derzeit noch in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Die Nachricht über die Schließung war laut dem Betriebsratschef für viele ein Schock. Darüber hinaus gebe es viele offene Fragen an das Management, beispielsweise wie genau es für die Mitarbeitenden weitergeht und wann Verhandlungen über einen Sozialplan beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Brückenarbeiten beendet, Sperrung der A1 aufgehoben

Die Sperrung auf der A1 zwischen Bad Oldesloe im Kreis Stormarn und dem Kreuz Lübeck ist früher aufgehoben worden als geplant. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Demnach sind die Arbeiten in der Nacht nach Zeitplan verlaufen. Gegen 4.30 Uhr sei der letzte Stahlträger für die neue Brücke eingehoben worden. Die Strecke war wegen Brückenarbeiten bei Reinfeld gesperrt. In den kommenden Nächten werden die Stahlträger verkleidet, dann ist in beiden Fahrtrichtungen teils nur eine Spur frei. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2023 | 08:30 Uhr