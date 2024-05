Stand: 20.05.2024 08:34 Uhr News-Blog 2. Liga: St. Pauli und Kiel feiern ihre Aufstiegspartys

Jubel beim FC St. Pauli: Die Hamburger sind Meister vor Holstein Kiel. In beiden Städten finden heute die Aufstiegspartys statt. Tiefe Trauer hingegen in Rostock nach dem Hansa-Abstieg in die Dritte Liga. News und Hintergründe zur 2. Liga im Live-Blog bei NDR.de.

Bundesliga-Aufstiegspartys: Das haben St. Pauli und Holstein geplant

Der FC St. Pauli ist Zweitliga-Meister der Saison 2023/2024 - und wird heute die Schale auf dem Spielbudenplatz in Empfang nehmen. Auch Holstein wird trotz des knappen Verpassens von Platz eins den Bundesliga-Aufstieg kräftig feiern. Was in Hamburg und Kiel geplant ist:

Kiels Aufstiegsparty ist auch der Abschied von Uwe Stöver

Auf dem Rasen in Hannover wurde der scheidende Holstein-Sportchef gestern schon ordentlich gefeiert, das dürfte heute noch mal mindestens eine Stufe mehr werden, wenn die KSV durch Kiel zieht.

Videos vom letzten Spieltag

Jubel, Trauer, Bedenkliches im Saisonfinale 2023/2024...

Kommentar zum Hansa-Abstieg: Ein selbstverschuldeter Tiefschlag

Der Frust ist groß, der Abstieg gleicht einem sportlichen und finanziellen Totalschaden. Der Club hat sich das selbst zuzuschreiben, meint Clemens Paulsen.

Weitere Informationen Kommentar zum Hansa-Abstieg: Ein selbstverschuldeter Tiefschlag Hansa am Tiefpunkt: Saisonfinale mit Fan-Krawallen und der Abstieg, der einem Totalschaden gleicht. Der Club hat sich das selbst zuzuschreiben, meint Clemens Paulsen. mehr

Bundesliga-Service-Post für Fans von St. Pauli und Holstein Kiel

Vielleicht schon mal dick im Kalender notieren: Der erste Spieltag der Bundesligasaison 2024/2025 wird vom 23. bs 25. August angepfiffen. Wann die DFL die Spielpläne veröffentlicht, steht noch nicht fest - Ende Juni vermutlich.

Ein großer Dank und eine klare Aufforderung

Irvine: "Gibt keine bessere Art, die Meisterschaft zu gewinnen"

St. Paulis Kapitän lobte nach der gewonnen Zweitliga-Meisterschaft die beiden Torschützen des Tages, Andreas Albers und Danel Sinani: "Es hätte keine bessere Art und Weise geben können, die Meisterschaft zu gewinnen, auch durch die beiden Jungs. Es zeigt die Energie im Team und auch, dass du jeden brauchst. Andreas und Danel haben nicht so viel wie andere gespielt, waren heute aber da und haben für große Momente gesorgt."

AUDIO: St. Paulis Kapitän Irvine überglücklich (2 Min) St. Paulis Kapitän Irvine überglücklich (2 Min)

Hansas Wehlend: "Schlechtes Zeugnis für uns, für den Verein"

Rostock muss in die Dritte Liga - und Anhänger sorgten für ein unwürdiges Saisonfinale mit Krawallen. Interimsvorstandschef Jürgen Wehlend nannte den Abstieg ein "Abbild der Saison".

VIDEO: Jürgen Wehlend und NDR Reporter Jan Didjurgeit zum Hansa-Abstieg (6 Min)

Selimbegovic: "Tut mir leid für alle, die den Verein im Herzen tragen"

FCH-Trainer Mersad Selimbegovic nach Hansas Gang in die Dritte Liga: "Es ist ein schwieriger Moment. Ich habe alles gegeben und am Ende hat es nicht gereicht. Es tut mir leid für alle, die diesen Verein im Herzen tragen."

AUDIO: Hansa-Coach Selimbegovic: "Es tut brutal weh" (3 Min) Hansa-Coach Selimbegovic: "Es tut brutal weh" (3 Min)

SCP-Coach Lukas Kwasniok: "Wenig Watt in der Birne"

Der Paderborner Trainer stand kurz nach dem Abpfiff unter dem Eindruck der Ausschreitungen im Ostseestadion und fand dafür ganz eigene Worte im Interview bei "Sky": "Wenn zu viele Menschen mit wenig Watt in der Birne den Laden übernehmen, haben wir ein Problem."

Kiels Rothe: Vorfreude auf die Party, aber unsichere Zukunft

Bei allen Aufstiegsfreuden ist bei der BVB-Leihgabe noch unklar, wie es weitergeht. Immerhin: Für morgen hat er einen klaren Plan - die Aufstiegsparty in Kiel.

Weitere Informationen 3 Min Kiels Tom Rothe: "Weiß noch nicht, wo meine Reise hingeht" Bundesliga-Aufstieg mit Holstein Kiel - da lässt sich Platz zwei im Meisterschaftsrennen der 2. Liga verschmerzen. Aber wie geht es für die BVB-Leihgabe weiter? 3 Min

Der "Skipper" übt schon mal für morgen

Trophäe in die Luft reißen? Jackson Irvine so: Ja! Die Aussichten für die Party auf dem Spielbudenplatz mit Übergabe der "Felge" morgen sind also gut.

Ist da etwa jemand ehrgeizig?

Er wollte die Schale, er bekommt die Schale: St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler freute sich nach dem Sieg in Wiesbaden über die Zweitliga-Meisterschaft - "für die Spieler, für die mitgereisten Fans, den Staff".

AUDIO: St. Paulis Trainer Hürzeler freut sich über Rang eins (3 Min) St. Paulis Trainer Hürzeler freut sich über Rang eins (3 Min)

Hamburger Meisterfreuden auf Wiesbadener Grün

Ausgelassene Freude bei St. Paulis Fans und der Mannschaft über Platz eins. Oder auch: schon mal gepflegtes Einstimmen für die gemeinsame Feier morgen.

Kiels Holtby freut sich auf Feier und Freizeit

Holstein Kiel hat zum Abschluss einer sensationellen Saison noch einmal gewonnen. Kapitän Lewis Holtby war nach dem 2:1 bei Hannover sehr zufrieden.

AUDIO: Kiels Holtby: "Ich bin froh, dass es vorbei ist" (3 Min) Kiels Holtby: "Ich bin froh, dass es vorbei ist" (3 Min)

Aus und vorbei: Hansa steigt ab

Trotz einer Führung verloren die Mecklenburger und müssen den bitteren Gang in die Dritte Liga antreten. Die Begegnung hatte kurz vor dem Ende lange unterbrochen werden müssen und stand kurz vor dem Abbruch, nachdem Raketen und Rauchbomben abgefeuert worden waren.

Weitere Informationen Fan-Krawalle und Pleite gegen Paderborn: Hansa ist abgestiegen Die Mecklenburger müssen die Zweite Liga nach drei Jahren verlassen. Gegen Paderborn verspielte Hansa eine 1:0-Führung. Am Ende überschatteten Krawalle das Sportliche. mehr

Spiel für vier Minuten noch mal angepfiffen ...

Nach knapp 30 Minuten kehren die Teams auf den Rasen zurück und bringen die Partie vor halbleeren Rängen zu Ende.

Spielunterbrechung nach Krawallen in Rostock

Hansa liegt zu Hause kurz vor dem Ende 1:2 gegen Paderborn zurück und steht vor dem Abstieg in die Dritte Liga. Die Partie ist unterbrochen, nachdem sehr viel Pyrotechnik gezündet wurde.

St. Pauli ist Zweitliga-Meister

Die Hamburger gewannen nach Rückstand noch in Wiesbaden und krönten sich zum Zweitliga-Meister.

Weitere Informationen FC St. Pauli siegt in Wiesbaden und ist Zweitliga-Meister Die Hamburger feierten nach Rückstand einen 2:1-Erfolg und verteidigten Platz eins vor Holstein Kiel erfolgreich. mehr

Meister-Post mit "Felge"

Kiel siegt in Hannover - bleibt aber Zweiter

Die "Störche" gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Niedersachsen. Da St. Pauli zeitgleich in Wiesbaden gewann, reichte es aber nicht für den Zweitliga-Titel.

Weitere Informationen Holstein Kiel siegt bei Hannover 96 - und ist doch nur Zweiter Lange sah es im Fernduell mit St. Pauli so aus, als könnten die "Störche" doch noch Meister werden. Am Ende reichte der eigene Sieg nicht. mehr

... übrigens hatten sich die "Störche" in Hannover schon bei der Ankunft hübsch gemacht.

St. Pauli feiert - Das ist das Programm

Der FC St. Pauli hat weitere Details zu seinen Aufstiegsfeierlichkeiten am Pfingstmontag (20. Mai) bekannt gegeben. Demnach sieht der Plan wie folgt aus:



Ab 13.30 Uhr startet der künftige Bundesligist auf dem Rathausmarkt mit einer Demonstration für Demokratie und Clubkultur. Die Rednerinnen und Redner hat der Club hier aufgeführt.

Club hier aufgeführt. Ab 14 Uhr wird Bürgermeister Peter Tschentscher eine Delegation im Rathaus empfangen.

Parallel dazu startet um 14.30 auf dem Spielbudenplatz ein vom Verein organisiertes Festival. Unter anderem werden dem Club zufolge folgende Künstler und Bands auftreten: König Boris, Thees Uhlmann, Le Fly, Bosse, Talco, Bangerfabrique.

Club zufolge folgende Künstler und Bands auftreten: König Boris, Thees Uhlmann, Le Fly, Bosse, Talco, Bangerfabrique. Um 15 Uhr redet der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal auf der Demonstration. Im Anschluss setzt sich der Demonstrationszug vom Rathaus in Richtung Gängeviertel und anschließend zum Molotow zu einer Abschlusskundgebung in Bewegung.

Die Route: Rathausmarkt - Große Johannisstraße - Großer Burstah - Rödingsmarkt - Ludwig-Erhard-Straße - Holstenwall - Johannis-Brahms-Platz - Sievekingsplatz - Feldstraße - Neuer Kamp - Neuer Pferdemarkt - Budapester Straße - Simon-von-Utrecht-Straße - Holstenstraße - Reeperbahn

Nach Ankunft der Demo-Teilnehmer wird das Team ab 17.30 Uhr die Bühne betreten. Dort findet auch die Übergabe der Meisterschale statt, wenn der Club die Saison als Tabellenerster abschließen sollte.

Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung vom Spielbudenplatz wird ab 17.15 Uhr auf dem Streamingportal Youtube übertragen, teilte der Club weiter mit.

Das ist die Route des Kieler Aufstiegskorsos am Montag

Mehr zum Ablauf der Aufstiegssause am Pfingstmontag:

Weitere Informationen Holstein Kiel: So läuft die Aufstiegsparty der "Störche" In Kiel steigt heute die große Aufstiegssause. Um 14 Uhr startet der Buskorso am Stadion. Am Rathaus geht die Party weiter. Die Feier hat Auswirkungen auf den Verkehr. mehr

HSV-Trainer Baumgart: "Mit persönlicher Ausbeute nicht zufrieden"

Der HSV hat auch im sechsten Anlauf die ersehnte Bundesliga-Rückkehr verpasst. Durch die Aufstiege von Stadtnachbar St. Pauli und von Holstein Kiel wird der Club zum Zweitliga-Dino. Entsprechend gibt es Diskussionen um die Zukunft von Sportvorstand Jonas Boldt, aber auch um die von Trainer Steffen Baumgart. Der wehrt ab: "Ich habe einen Vertrag nächstes Jahr. Und ich bin hier nicht angetreten, als ich den Vertrag unterschrieben habe, Trainer in der Ersten Liga zu sein, sondern Trainer beim HSV", sagte der 52-Jährige.

Er habe das Gefühl, "mit den Jungs, mit denen ich tagtäglich zusammenhänge, ist alles ruhig. Nicht entspannt, aber wir sind klar in unseren Zielen und unseren Gedanken", sagte er vor dem letzten Spiel der Saison am Sonntag gegen Nürnberg (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Die Unruhe komme von außen herein. "Trotzdem muss man sagen, dass ich nicht zufrieden bin", sagte der Trainer. "Auch mit der persönlichen Ausbeute nicht."

Weitere Informationen Bericht: HSV-Aufsichtsrat hält an Sportvorstand Boldt fest HSV-Sportvorstand Jonas Boldt steht in der Kritik. Der Aufsichtsrat soll schon nach einem Nachfolger gesucht haben. Nun gibt es angeblich ein Umdenken. mehr

"Zügel lockerer gelassen": St. Paulis Coach Hürzeler gnädig

Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli hat in der Trainingswoche nach dem Aufstieg in die Bundesliga bei seinen Spielern ein Auge zugedrückt. "Natürlich haben wir die Tage nach dem Aufstieg die Zügel jetzt mal ein bisschen lockerer gelassen", sagte der 31 Jahre alte Coach am Freitag. Es sei auch etwas besonnener als sonst zugegangen, da die Gefahr von Verletzungen bestehe, "weil dann doch der ein oder andere Spieler ein bisschen länger gefeiert hat".

Holstein-Party im Landtag - Daniel Günther glücklich

Liveband, Jubelstürme, Konfettiregen: So eine Party hatte der Kieler Landtag wohl noch nie erlebt. Als die Aufstiegshelden von Holstein Kiel am Dienstag das Parlament enterten, war auch Ministerpräsident Daniel Günther endgültig aus dem Häuschen. "Wir sind wahnsinnig stolz auf euch und trauen euch auch in der Ersten Liga alles zu", rief der Landesvater dem Team von Trainer Marcel Rapp zu. Der Aufstieg habe eine "Riesenbedeutung" für das Land", sagte Günther.

VIDEO: Empfang für Holstein Kiel bei Ministerpräsident Daniel Günther (1 Min)

Handball habe das Bundesland mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt seit Jahren im Sport repräsentiert, "Fußball hat aber natürlich noch einmal eine andere gesellschaftliche Breite. Das ist der Hammer, hat Ausstrahlungskraft und wird für Schleswig-Holstein ein Riesengewinn sein."

"Ich bin davon überzeugt - so stark, wie sie in der 2. Liga gespielt haben, dass sie absolut das Zeug haben, auch in der 1. Liga jede Mannschaft zu schlagen. Die haben Bayern hier weggehauen, warum sollten sie nicht andere Mannschaften auch weghauen? Ich traue ihnen alles zu, sie sind super aufgestellt." Ministerpräsident Daniel Günther

Am Pfingstmontag (20. Mai) plant die Landeshauptstadt Kiel dann eine Aufstiegsfeier. Sie soll auf dem Rathausplatz stattfinden.

Weitere Informationen Empfang für Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel im Landeshaus Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsidentin Kristina Herbst haben das Team geehrt. mehr

Kommentar: Die Bundesliga darf sich auf St. Pauli freuen

Der FC St. Pauli hat den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Mit einem unwiderstehlichen "Wir"-Gefühl, attraktivem Fußball und verdient. Fußball-Deutschland darf sich auf die "Freibeuter der Liga" freuen, meint NDR Reporter Matthias Dröge in seinem Kommentar.

Weitere Informationen Kommentar zum St.-Pauli-Aufstieg: Fußball-Deutschland darf sich freuen St. Pauli hat den vorzeitigen Aufstieg in die Bundesliga geschafft - und ist dort eine Bereicherung, meint Matthias Dröge in seinem Kommentar. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.05.2024 | 22:45 Uhr