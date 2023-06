Stand: 07.06.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Probleme mit Unterbringung Geflüchteter im Kreis Pinneberg

Die Kommunen im Kreis Pinneberg stoßen bei der Unterbringung von Geflüchteten an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb fordern sie jetzt in einem Zwölf-Punkte-Papier mehr Unterstützung von der Landesregierung. In dem Papier wünschen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter anderem eine andere Aufteilung Geflüchteter auf die Kreise sowie mehr Plätze in Kitas, Schulen sowie Sprach- und Integrationskursen. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) nahm das Schreiben entgegen und will die einzelnen Punkte nun beantworten. Aktuell leben rund 9.600 Geflüchtete im Kreis. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

Kindesmissbrauch in Segeberg und Neumünster: Urteil erwartet

Das Landgericht Kiel entscheidet heute über das Urteil in einem Prozess wegen sexuellen Kindesmissbrauchs durch einen 44-Jährigen. Zwischen 2019 und 2022 soll der Mann seine Tochter und zwei weitere Mädchen in Wohnungen im Kreis Segeberg und in Neumünster mehrfach missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren. Der Verteidiger des Angeklagten plädierte auf Freispruch in allen Fällen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

Polarforscher Arved Fuchs setzt Expeditionsreihe fort

Der Polarforscher Arved Fuchs setzt seine Expeditionsreihe "Ocean Change" fort. Das kündigte der Bad Bramstedter (Kreis Segeberg) an. Nach der Überholung seines Segelschiffs "Dagmar Aaen" in der Werft, sind Arved Fuchs und seine Crew jetzt bereit für die Fahrt von Flensburg zu den Hebriden, einer schottischen Inselgruppe. Am 26. Juni soll die Reise losgehen. Anfang September kehrt die Besatzung der "Dagmar Aaen" dann wieder zurück. Auf der Expedition sollen Daten gesammelt werden, die Aufschluss darüber geben, in welchem Zustand die Ozeane aktuell sind. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

Hoher Wasserverbrauch in Bornhöved

Im Wasserwerk in Bornhöved im Kreis Segeberg ist der Wasserverbrauch nach wie vor zu hoch. Am Sonnabend hatte der Bürgermeister Alarm geschlagen, nachdem zeitweise doppelt so viel Wasser verbraucht wurde, als normalerweise. Das konnten die Filteranlagen nicht liefern. 19.000 Menschen aus zwei Kreisen werden durch das Wasserwerk versorgt und sind aufgerufen Wasser zu sparen. Experten vermuten, dass es ein Leck gibt. Das konnte aber nach wie vor nicht gefunden werden, so Bürgermeister Reinhard Wundram (CDU). Anwohner sollten weder den Rasen sprengen noch Pools befüllen. Die Versorgung mit Trinkwasser sei gesichert, so Wundram. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 07:00 Uhr

Erneut Vogelgrippe auf Helgoland?

Auf Helgoland (Kreis Pinneberg) ist unter den dort lebenden Trottellummen offenbar die Vogelgrippe ausgebrochen. Etwa 200 Lummenküken sowie 20 Altvögel wurden seit Pfingsten tot aufgefunden, sagte Elmar Ballstaedt vom Verein Jordsand. Die Kadaver seien bisher nur positiv auf das Influenzavirus H5 getestet worden. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass diese auch von H5N1 betroffen sind, so Ballstaedt. Die toten Vögel werden nun in einem Labor untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2023 | 08:30 Uhr