A1: Unfall am Kreuz Bargteheide zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter

Auf der A1 Richtung Hamburg kam es am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall. Für die Bergungsarbeiten wurde die A1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Kreuz Bargteheide und Ahrensburg gesperrt. Dadurch kommt es aktuell zu einem mehrere Kilometer langen Stau. Beteiligt waren laut Polizei ein Kleintransporter mit Kofferaufbau und ein Lkw mit einem Anhänger. Der Kleintransporter mit vier Insassen kippte dabei um, drei Personen wurden mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, so die Rettungsleitstelle. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Neue "Tempo 30"-Zonen in Norderstedt

Für mehr Schutz vor nächtlichem Verkehrslärm hat die Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) zwei neue Tempo-30-Strecken eingerichtet. Das Tempolimit gilt auf Teilen der Segeberger Chaussee sowie der Ohechaussee zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens. Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung gilt laut Stadtverwaltung ab dem kommendem Sonnabend, die entsprechenden Schilder wurden bereits am Dienstag montiert. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Nachwuchsmangel führt zu bereits entschiedenen Kommunalwahlen

Am 14. Mai sind Kommunalwahlen, einige Sieger stehen aber bereits fest. Aufgrund von Nachwuchsmangel steht in manchen Kommunen nur eine einzelne Partei zur Wahl. Beispielsweise in Stuvenborn oder Winsen im Kreis Segeberg. Die Wahllisten sind seit Dienstag online einsehbar. Der Grund für das Fehlen weiterer Parteien ist der Nachwuchsmangel. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Urteil im Doppelmord-Prozess am Landgericht Itzehoe erwartet

Im vergangenen Juli soll ein 30-jährige Mann aus Eritrea zwei Frauen in deren Wohnung in Elmshorn mit 18 beziehungsweise 20 Stichen und Schnitten getötet haben. Die Opfer der Tat, die ebenfalls aus Eritrea stammten, waren 19 und 23 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert und 9 Jahre und 6 Monate gefordert. Das Urteil wird am Dienstag erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Eigentümer der Hölk-Hochhäuser vom Ausschuss befragt

Die Mitglieder des Wirtschafts- und Planungsausschusses der Stadt Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) haben am Montag Daniel Lietmeyer, den neuen Eigentümer der Hölk-Hochhäuser, zur Sanierung befragt. Laut Hartmut Jokisch von den Grünen ging es dabei um die Wasser-und Abwasserleitungen sowie die Außendämmung. Laut Jokisch erklärte Eigentümer Lietmeyer, dass die Mieten erhöht werden müssten, da es sich sonst für ihn nicht rechnen würde. Bei der Befragung ging es auch um das Quartiersmanagement, das sich auch für die Interessen der Bewohnenden einsetzt. Das Team konnte Räume bislang kostenlos nutzen. Der neue Eigentümer will das ändern. Sollte das Quartiersmanagement Miete zahlen müssen, könnte das Projekt aus Kostengründen eingestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Erneuter Warnstreik bei der Firma Autoflug in Rellingen

Im Kreis Pinneberg wird erneut bei der Firma Autoflug in Rellingen gestreikt. Hintergrund sind nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall die laufenden Tarifverhandlungen. Arbeitnehmervertreter setzen sich für acht Prozent mehr Gehalt, aber mindestens 200 Euro ein. Arbeitgeber hatten zuletzt vier Prozent und eine einmalige Inflationsprämie von 1.000 Euro angeboten. Am Mittwoch soll bei Autoliv in Elmshorn gestreikt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Lühe-Schulau-Fähre startet später als erwartet

Die Lühe-Schulau-Fähre über die Elbe ab Wedel startet später als geplant in die Saison. Die Reparaturarbeiten des Schiffs wurden erneut verlängert, teilte das Unternehmen mit. Der Regelbetrieb soll voraussichtlich am Karfreitag starten. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

