Stand: 21.03.2023 08:46 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Pinneberg offenbar Favorit für neues Zentralklinikum

Das neue Zentralklinikum im Kreis Pinneberg soll offenbar in der Stadt Pinneberg entstehen. Das haben zwei Quellen aus Politikerkreisen NDR Schleswig-Holstein am Montag bestätigt. Damit würde Elmshorn, das sich ebenfalls als Standort beworben hat, sein Krankenhaus verlieren. Die Regio-Kliniken bevorzugen als Fläche offenbar den Ossenpadd in Pinneberg, eine 15 Hektar große Gewerbefläche im Norden der Stadt. Der Konzern wollte die Entscheidung weder bestätigen noch dementieren. Auch die Bürgermeister beider Städte wollen erst die offizielle Bekanntmachung abwarten. Am Mittwoch kommt zunächst der Hauptausschuss des Kreistages zusammen. Laut Regio-Kliniken sollen in etwa zehn Jahren die ersten Patientinnen und Patienten in dem neuen 500 Millionen Euro teuren Zentralkrankenhaus behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Warnstreik an kommunalen Kliniken

Wer nicht zeitnah behandelt werden muss, sollte sich heute darauf einstellen, dass der Termin im Krankenhaus ausfällt. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern zu Warnstreiks aufgerufen. Dazu gehören unter anderem die Regio-Kliniken und auch die Segeberger Kliniken. Eine Notfallversorgung sei aber sichergestellt, sagt Michael Wessendorf vom Marburger Bund. Die Gewerkschaft fordert für die Ärztinnen und Ärzte einen Inflationsausgleich und eine Lohnerhöhung von 2,5 Prozent. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände kritisiert die Streiks. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2023 | 08:30 Uhr